Гучні скандали з ТЦК: як військкоми тягнуть людей з лікарень, вриваються вночі та кидають до бусів

ТСН.ua зібрав останні гучні скандали з військкомами в Україні та реакцію на них у самих ТЦК.

Навіть після звільнення усіх начальників ТЦК та СП України спалахують усе нові й нові скандали з військкомами, які силоміць кидають чоловіків до бусів, витягують їх з лікарень та навіть вриваються посеред ночі до хостелів. Усе це – реальні події, які за останній час сталися у Хмельницькій області, в Одесі, Львові та Ужгороді.

Про останні скандали з військкомами, які силою тягнуть чоловіків до ТЦК, – читайте на ТСН.ua.

Насамперед нагадаємо, що у серпні президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив усіх керівників обласних ТЦК та СП за підсумками перевірки військкоматів. Причиною стала масова корупція з боку військкомів.

Після цього, а саме на початку листопада, джерела з Міноборони повідомили про розроблення концепції реформи ТЦК, яка зокрема передбачає захист прав і свобод у процесі мобілізації та протидію корупції. Так, віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск в Україні пілотної версії смарт-мобілізації. А міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року, яка серед іншого передбачає замість призову рекрутинг до війська.

Поки що в Україні надалі виникають скандали з працівниками ТЦК та СП, які силою запроторюють чоловіків до військкоматів.

Хмельницькі військкоми тягнули чоловіка з лікарні

5 листопада в Мережі з’явилося відео, як у Хмельницькій області працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату. На ролику видно, як чоловік пояснював, що хоче пройти медичний огляд і отримати скерування на обстеження. Він запевняє, що не є ухилянтом, та обіцяє наступного ранку з'явитися до військкомату.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Будь мужиком! Поехали!" Новий скандал у ТЦК! Чоловіки у формі скрутили цивільного!

За повідомленням місцевого адвоката Віктора Бабчинського, у згаданого чоловіка стався гіпертонічний криз.

Своєю чергою працівники ТЦК вимагали від чоловіка "бути мужиком, а не бабою", викручували йому руки і намагалися затримати. Водночас поряд стояв правоохорнець, який жодним чином не реагував на такі дії військкомів.

На Хмельниччині працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату

Як розповів журналістам Бабчинський, інцидент виник у зв’язку з тим, що військкоми нібито забороняли проводити обстеження призовника на ВЛК у лікарні селища Віньківці:

"На думку воєнкома, у Віньковецькій лікарні занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на комісії ВЛК. Тому ТЦКашники масово викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам'янець-Подільського або Хмельницького, а там без огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби (не маючи в складі комісії відповідної кількості лікарів за спеціалізацією)".

Як інцидент прокоментували у Хмельницькому обласному ТЦК

У Хмельницькому обласному ТЦК заявили, що з боку військовослужбовців не було вчинено жодних протиправних дій.

"На відео видно тільки частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців – глядачам не зрозуміло. З боку військовослужбовців РТЦК та СП не було вчинено жодних протиправних дій щодо даної особи", – заявили у пресслужбі обласного ТЦК.

Там додали, що оповіщення громадян проводять військові, які мають досвід бойових дій, та переміщені до ТЦК для проходження служби. Вони визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.

"Ворог, активісти та блогери активно працюють в інформаційному просторі з метою зменшення нашого спротиву, розповсюджуючи дискредитуюче або застаріле відео", – заявили в обласному ТЦК.

В Одесі військкоми не змогли затягти чоловіка до буса

У Мережі 9 листопада з’явилося відео з Одеси, на якому, ймовірно, працівники місцевого ТЦК хотіли силоміць затягти чоловіка до буса та відвезти його до військкомату, однак несподівано відмовилися від свого наміру.

Судячи з ролика, передумати військкомів змусив випадковий перехожий, який поцікавився законністю таких дій, та запропонував чоловіку викликати поліцію. Той погодився.

Після цього люди у військовій формі про щось порадилися між собою, зачинили двері буса та поїхали з місця події. Перехожий поцікавився, куди прямують люди у військовій формі, проте авто вже рушила з місця.

В Одесі працівники ТЦК несподівано “вирішили” не забирати чоловіка з вулиці до військкомату

Силова мобілізація у Львові

10 листопада в соцмережах з’явився ролик, на якому зафіксовано, як у Львові працівники ТЦК силоміць затримують чоловіка та "пакують" його до мікроавтобуса на очах у свідків.

Очевидці вигукували на адресу військкомів: "Що ви робите!", "Ви не маєте права!", однак ті не зважали. Водночас один із представників ТЦК підійшов до дівчини, яка знімала все на відео, і вирвав з її рук смартфон.

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Командування Львівського ТЦК відреагувало на інцидент та повідомило, що встановлює обставини події. Там призначили службову перевірку.

"Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи, у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та ухвалено усі необхідні рішення", – йшлося у заяві військкомату.

Мобілізація у Львові: військкоми силою намагалися заштовхати чоловіка у бус

Згодом у ТЦК відзвітували, що вже провели службову перевірку, за фактом були визначені посадові особи, які будуть притягненні до відповідальності.

У військкоматі також повідомили, що до обов'язків залучаються військовослужбовці, які були переведені з бойових бригад за станом здоров’я як обмежено придатні.

В Ужгороді водія автобуса мобілізували посеред ночі

12 листопада журналіст Віталій Павловський повідомив, що в Ужгороді працівники ТЦК силоміць посеред ночі забрали з хостелу водія автобуса, який привіз вінницьку дитячу збірну на спортивні змагання з тхеквондо.

Журналіст уточнив, що водій, який привіз дітей з Вінниці до Ужгорода на змагання, заночував у хостелі, і близько 1:30 туди увірвалися військкоми разом з поліцейськими. Вони силоміць забрали водія та інших чоловіків до ТЦК. Чоловік намагався пояснити, що є єдиним водієм для дитячої групи спортсменів, однак військкоми не змінили своїх намірів.

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Павловський також стверджує, що вже у військкоматі у водія відібрали телефон і не дали зв’язатися з рідними та тренерами. Після ВЛК чоловіка одразу скерували до військового навчального центру в Чернігові.

Реакція Закарпатського ТЦК

У Закарпатському ОТЦК та СП прокоментували інформацію щодо можливих протиправних дій представників військкомату. Там повідомили, що поліція разом з військкомами виявили громадянина, який не надав інформації про перебування на військовому обліку.

"Представники Нацполіції доставили його до Ужгородського РТЦК та СП для уточнення військово облікових даних. При уточненні з’ясувалося, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації немає, і останній безпідставно уникає військової служби в Збройних Сил України", – йдеться в заві Закарпатського ТЦК.

Там зазначили, що "у своїй роботі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки керуються виключно чинним законодавством".

До слова раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про можлве посилення мобілізації в Україні та проблеми призову: що про це кажуть політики, військові та експерти.

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