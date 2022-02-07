Гучні затримання без покарання: чому жоден із одіозних політиків так і не отримав по заслузі

Гучні затримання без покарання: чому жоден із одіозних політиків так і не отримав по заслузі

За 8 років після Революції Гідності жоден із одіозних політиків після затримання не був покараний

ТСН зібрала найбільш резонансні історії затримання чиновників і народних депутатів.

Про це йдеться 7 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

Василь Стоєцький та Сергій Бочковський

У березні 2015 року під час засідання уряду Яценюка до зали заходять слідчий в супроводі спец призначенців. Прем’єр дозволяє проведення слідчих дій. За кілька хвилин, на той час, головні надзвичайники країни – Василь Стоєцький та Сергій Бочковський опиняються у кайданках. Вперше щось подібне в Україні відбувається в прямому ефірі.

Їх звинувачують у хабарництві, зловживанні владою й службовій підробці. Слідство триває кілька місяців. В суді справа розвалюється.

Чому за 8 років після Революції Гідності жоден із одіозних політиків не отримав по заслузі | Новини України

Ігор Мосійчук

Колишній депутат Ігор Мосійчук згадує, як розвалювалось провадження проти нього. У вересні 2015-го він став першим народним депутатом, якого арештували в приміщенні Верховної Ради.

Тоді все виглядало дуже правдоподібно: із трибуни Ради тодішній генпрокурор Шокін зачитав суть справи і показав відео, на якому людина, схожа на екс-радикала, просить гроші за депутатський запит.

Справа розпалавсь так і не дійшовши до суду. Тож після каденції Мосійчук нині вчиться на юриста-міжнародника в Кракові і мляво судиться із колишніми кривдниками: генеральним прокурором та п’ятим президентом.

Борислав Розенблат

Кримінальне провадження, в якому фігурував Борислав Розенблат, нагадувало детективний роман.

"Забрали паспорти, кредитні картки, забрали всі речі, практично, всі ці телефони мої", — пригадує він.

В центрі сюжету бурштин і красива жінка – агент НАБУ Катерина. Разом із нардепом вони відвідували ресторани. Весь цей час вона записувала розмови на приховану камеру.

У квітні 2018 року Печерський суд Києва визнав Розенблата потерпілим. А звинувачення у корупції зникли з інформаційних стрічок.

Надія Савченко

Хаос, паніка і як наслідок повалення влади — це вже справа проти героя України Надії Савченко. Генпрокурор Юрій Луценко показував у залі парламенту оперативне відео. Його фігуранти планують теракти в центрі Києва.

"Їх треба "убрать" фізично. Причому, всіх і одразу", — зазначала на відео особа, начебто ззовні схожа на Савченко.

Нардепку затримали у Верховній Раді і пішки відвели до СІЗО СБУ. Під вартою вона провела чотирнадцять місяців. У листопаді минулого року справу закрили. Тоді ж Савченко отримала іншу підозру за, нібито, підробний COVID-сертифікат.

Наразі під слідством перебувають кілька чинних депутатів. Спектр їх звинувачень містить і корупцію, і хуліганство, і п’яні ДТП, і, навіть державну зраду.

Нагадаємо, що ВАКС не зміг обрати запобіжний захід Сергію Кузьміних: нардеп забув паспорт.

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