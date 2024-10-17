Гучні заяви Зеленського і Залужного: вперше розкрито пункти Плану перемоги

Президент України розкриває деталі та просить партнерів надати допомогу за цими засекреченими пунктами якомога раніше. Ба більше, Володимир Зеленський робить гучну заяву щодо того, що буде у разі непідтримки партнерами Плану перемоги. Тим часом, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше відреагував на План перемоги й можливе завершення війни у 2025 році.

Всі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Таємні додатки до Плану перемоги

План перемоги України має не лише п’ять пунктів, які були оприлюднені, а містить ще й таємні додатки. Київ просить надати допомогу за цими засекреченими пунктами якомога раніше. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами під час саміту ЄС у Брюсселі 17 жовтня.

"Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер. За такими чутливими питаннями ми, звичайно, просимо допомоги якомога раніше."

Зеленський навів приклад – це рішення надати Україні дозвіл використовувати зброю на великі дистанції.

"Ми для цього будемо використовувати власну зброю і спроможності. Але дуже важливо, щоб і партнери задумалися нам в цьому допомогти і продовжити допомагати."

Що у таємних додатках?

Щодо таємних додатків плану, то, як раніше повідомляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться про математичну складову — яка кількість зброї та в якому вигляді має бути надана Україні. Про це йшлося на сторінках видання NV.

Своєю чергою джерело NV пояснило, що таємні додатки не публікуються: їх передають в руки деяких лідерів країн-партнерів України. А після цього представники України можуть надавати певні пояснення своїм колегам. Зокрема, йдеться про комунікацію керівника ОП Андрія Єрмака та радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирського зі своїми колегами в США та Британії, а також про начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, віцепремʼєрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефанішину та міністра оборони Рустема Умєрова.

Ба більше, президент Зеленський в Брюсселі вперше озвучив інформацію про розміщення на території України "ракетного пакету" – це так зване "неядерне стримування Росії". Із деталями мають ознайомитись партнери, які можуть це зробити, а саме - США, Британія, Франція, Італія та Німеччина. Очікується, що це примусить РФ до переговорів, а також захистить від подальших нападів.

А якщо не підтримають?

Президент України Володимир Зеленський також заявив – якщо партнери держави не підтримають План перемоги, цитую: "нам буде дуже складно". Якщо план не знайде підтримки з боку партнерів, "це буде такий привілей від світу для Росії", зазначив президент. Про це глава держави сказав на пресконференції у Брюсселі. Він уточнив, що серед іншого йдеться і про посилення бійців, і про запрошення України до НАТО.

А ще Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї. Про це Зеленський також розповів на пресконференції у четвер після участі у засіданні Євроради, де він представив "план перемоги". Він додав, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна й обирає НАТО, а не ядерну зброю.

Новий План Перемоги

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. За словами Зеленського, якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного – 2025-го – року.

За словами Зеленського, перші чотири пункти плану потрібно реалізувати під час війни, а п'ятий – післявоєнний.

Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії.

Також Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

Пункт п'ятий розрахований на післявоєнний час. За словами президента, після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі.

Реакція на План Зеленського

Ну і, звичайно ж, в РФії відреагували на план перемоги, який Зеленський представив в українському парламенті. Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що ще не бачив презентації плану перемоги України президента Володимира Зеленського, але вже назвав його «планом американців» воювати з Росією «до останнього українця», пише ВВС.

Ба більше, Пєсков заявив, цитую: «Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту». Про мирний план Зеленського висловився і аналітик BILD Юліан Рьопке. За його словами, у плані немає жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою.

Про це він написав на своїй сторінці в мережі "X".

Залужний підтримав План Зеленського

Вперше відреагував на План перемоги й можливе завершення війни у 2025 році і колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він підтримав План перемоги президента Зеленського. За словами Залужного, Україна бореться проти "досить потужної коаліції".

"Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план, де кроки прописані не тільки для України. Так, звісно, і Україна має чітко слідувати плану."

За його словами, цей перелік кроків стосується перш за все тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб врешті-решт війна закінчилася. Посол України у Великій Британії заявив, що Україні важко діяти далі без глобальної стратегії від партнерів. Коментуючи можливу дату завершення війни, Валерій Залужний сказав, що у війні важко робити прогнози.

“Не слухайте ніяких бродячих експертів. Не може бути у війні ніяких прогнозів. У війні працює лише математика. Саме математика, яка прораховує все це.”

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також прокоментував заяви про створення Україною ядерної зброї. Він закликав не підміняти значення його слів і не шукати прихованих сенсів, адже Україна не планує створювати власну ядерну зброю.

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