Гучні заяви Зеленського у Давосі: що саме змусило Путіна вилізти із бункера

Президент України Володимир Зеленський дав чіткий сигнал під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Україна не збирається заморожувати війну. Путіна ж Зеленський назвав “хижаком, який не задовольняється замороженими продуктами”.

Що ж відбувалося в Давосі, чи вдалося Зеленському “достукатися” до світових лідерів і чому після заяв президента України Путін раптово виліз із бункера, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Зеленський у Давосі

Всесвітній економічний форум у Давосі — захід щорічний, утім точно не пересічний. Швейцарське місто у самому серці Альп знову зібрало сотні лідерів і делегацій зі всього світу, а також впливових бізнесменів. Виступати за трибуною, до якої вийшов Зеленський, — велика честь та безумовна відповідальність. Те що скажеш тут, почують на всіх континентах.

Президент шансу не змарнував і напряму звернувся до партнерів. 2024-й рік має стати вирішальним, каже Зеленський. Війну треба закінчити, проте саме перемогою України. Заморозити конфлікт, як було колись, вже не вийде — не впорались гаранти. Не дасть цього зробити і сам Путін.

Путін затягує війну

Путін затягує війну, бо може. Змінить ситуацію лише додатковий тиск на диктатора. Україна вже довела, що здатна перемогти Росію як на суші, так і на морі. Світ змінився і слова “не ескалюйте” тепер мають зовсім інший — протилежний сенс.

За словами Зеленського, Путін є уособленням війни проти України, він насолоджується війнами, він є першопричиною багатьох з них.

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Путін нарешті виліз?

А тим часом і Путін не стримався, раптово виліз із бункера і… заговорив! Не знаємо, чи хотів він таким чином відповісти особисто Зеленському, але про нього він таки згадав у контексті української формули миру. Меседж у нього єдиний — кремлівський дід збирається стояти на своєму, не дивлячись ні на що. Путін вперше відверто і публічно визнав, що Росія окупувала нові території і не збирається їх повертати.



“В отношении этого переговорного процесса, то это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние два года. Это невозможно. Все понимают, что это невозможно: и правящие круги Украины, и западные элиты”, — заявив диктатор.

І це відповідь Путіна?

Далі Путін продовжив нести свою маячню уже, так би мовити, дворовою мовою. Уже мабуть “в сотий” раз згадав слова нардепа Давида Арахамії про перемовини на початку повномасштабного вторгнення. Ви тільки уявіть, як одне інтерв’ю могло так сильно зачепити діда?



“Об этом публично сказали. В том числе руководитель этой переговорной группы (Давид Арахамия — ред.). А он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, Раде. Он сказал: “Да, мы были готовы, мы это упустили, потому что приехал тогдашний премьер Британии господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности”… Ну, придурки, нет? И прямо говорит, что значит: “если бы мы пошли на это, то уже все закончилось бы полтора года назад”. Это просто лишний раз доказывает, что они несамостоятельные люди”, — вважає Путін.



За Путіним давно плаче психлікарня. Бо він у прямому ефірі головних телеканалів Росії почав говорити про проблему спільних чоловічих і жіночих туалетів на Заході. І це верховний головнокомандувач армії тих, хто вивозив з України в свої улуси сотні унітазів, бо туалетів там немає. Що далі?

Ну и про гендерно-нейтральные туалеты Путин рассказал, не подвёл!

Говорит: со всего Запада люди бегут в Россию, так как там всюду общие туалеты для мальчиков и девочек.



Он же реально в этот дичайший бред верит, понимаете? pic.twitter.com/Ybl38zWAIR — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 16, 2024

Експерти про плани Путіна

А тим часом в Інституті вивчення війни також представили свій аналіз виступу Путіна. Їхні висновки невтішні. Кремлівський диктатор вперто демонструє, що РФ не хоче зупиняти війну, а її апетити все ще не вгамовані — Кремль все ще мріє загарбати Україну та країни Балтії.

Скандальна стаття Bild

Раніше видання Bild випустило скандальну статтю, в якій журналісти оприлюднили нібито секретний документ німецької розвідки, в якому йдеться про те, що невдовзі Росія може піти війною проти країн НАТО. Почати підготовку до вторгнення у Кремлі можуть вже у лютому 24-го, а напасти нібито планують влітку 2025-го. У НАТО ж заявили, що цей документ був лише навчальним сценарієм для військових, а не секретним звітом розвідки. Ну що ж, час покаже, але, як всі добре знають, диму без вогню ніколи не буває.

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