Гучний секс-скандал у "Молодому театрі" в Києві: що кажуть актори та директор закладу Андрій Білоус

Сьогодні біля столичного "Молодого театру" зібралися протестувальники. Працівники театру звернулися до КМДА з вимогою відсторонити їхнього керівника через звинувачення в сексуальних домаганнях. Від викладацької діяльності в університеті Карпенка-Карого Андрія Білоуса вже відсторонили. Пообіді після акції в КМДА заявили, що Андрія Білоуса відсторонять від посади директора-художнього керівника "Молодого театру".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Що відомо про секс-скандал у "Молодому театрі"

Біля "Молодого театру" збираються студенти, актори, представники театральної спільноти і просто небайдужі, які прийшли підтримати 46 акторів театру, які звернулися до КМДА з вимогою відсторонити Андрія Білоуса від роботи в театрі через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Все почалося з анонімного відео на одному з ютуб-каналів і напису "свідок 1". Авторка відео - колишня студентка Київського національного університету Карпенка-Карого - Софія. Після розголосу вона вже відкрито готова говорити про події чотирирічної давності і спроби домагання викладача Андрія Білоуса до неї. Як цікавився її сексуальними фантазіями та просив поділитись інтимними фото.

Протест біля театру

"Він одного разу надіслав фотографію студентки інтимного місця, нижньої частини і спитав, чи можу я зробити так само. На що я відповіла – ні. Тоді мені було дуже страшно. І я зрозуміла, що це вже не смішно. Що це вже не навчальний процес. Те ж саме озеро. Так само – ми купалися голяка і він казав ну це ж мистецтво", - каже Софія Сапожнік.

Софія Сапожнік

Дівчина переїхала у США і через пережите зараз відвідує психолога. Розповісти свою історію на загал наважилася, щоби врятувати інших від домагань. Одразу після появи її відео, в мережі з’явились і інші докази домагань викладача до студенток та молодих акторок. Софії, яка заговорила першою, почали писати інші студентки Андрія Білоуса. Вже створена онлайн-форма, де можна вписати скарги на нього - анонімно або ж ні. Але в мережі стали з’являтись і інші історії про домагання в театральній царині. Рух уже назвали - "НЕ МОВЧИ" і його підтримали відомі актори. Римма Зюбіна зазначила, що "скриньку Пандори вже не закрити". І Олена Хохлаткіна - поділилася, що й сама переживала домагання, а зараз підтримує молодих акторок.

Але були й ті, хто в цій історії став на бік Білоуса.

"Дорослі актори і чоловіки, які бачили його, як хорошого такого сім’янина, класного начальника, який робить, як вони кажуть – туалети, витяжки, кафе зробив – ну люди розказують про його заслуги і не вірять тим людям, з якими вони працюють і з дня в день. Наші колеги старші дивувалися, що як так всі студенти такі зрадники, всі актори його зрадники – я ще тоді на зборі колективу сказала – вам не здається підозрілим, що ті люди, в яких є все в цьому театрі, які насправді, коли йдуть проти нього втрачають все? Це люди на яких тримається театрі", - каже акторка "Молодого театру" Вікторія Ромашко.

Вікторія Ромашко

Сама Вікторія теж отримувала від нього непристойні пропозиції. Але знаходила в собі сили відмовляти: "Я могла і мала сміливість якось увертатися від цього, балансувати, щоб не зруйнувати стосунки зі своїм шефом, хоча не без деяких втрат, якісь були моменти і навіть роки, коли я ігнорувалася по пів року, по декілька років".

Розповідає, що той обирав дівчат, які мали сімейні проблеми: "Тому що дівчина одразу була незахищеною, залежною від думки старшого чоловіка, бо підсвідомо шукала того, на кого вона може спиратися взагалі. А тут мистецтво взагалі, тут грані розмиті, тут така професія контактна, така з психологією пов’язана, що ти не розумієш, де вже лізуть тобі в душу і в особисте, а де просто намагаються розвивати тебе, як особистість".

Що каже Андрій Білоус

ТСН відправила запит до "Молодого театру" щоб отримати коментар самого Андрія Білоуса. Сам він - скандал назвав організованою компанією, метою якої є усунення його з посади в театрі. І заперечує будь-які звинувачення в харасменті чи інших протиправних діях.

Офіційна ж відповідь із театру ось така: "Наразі триває слідство і допоки правоохоронні органи не оприлюднять офіційні висновки, ми не можемо надавати будь-яку інформацію".

Заява Андрія Білоуса

Реакція КМДА

Минулого тижня актори "Молодого театру" зустрічалися з директором департаменту культури КМДА Сергієм Анжияком. Зі слів акторів, той повідомив, що Білоус не порушував норми зазначені в законі, тож законних підстав для його відсторонення – немає. Ми звернулися до них по коментар.

"До Департаменту культури не надходили документи від правоохоронних органів або суду, які надають правові підстави для відсторонення зазначеного керівника закладу. У разі отримання Департаментом культури правових підстав для відсторонення або звільнення Білоуса із займаної посади, відповідне рішення буде ухвалено без зволікань", - йдеться у відповіді.

Яка ситуація у театрі зараз

Вікторія каже, що працювати в "Молодому театрі" під керівництвом Білоуса, зараз складно: "Є люди, які за нього, і стосунки у нас робочі, ми працюємо, але натягнуті дещо. Між тим колективом, які виступили проти нього у нас просто любов, єднання, ми настільки щасливі, що ми знайшли одне одного. Всі відчули один на всіх вектор. Вектор на свободу. На добро. Щось в нас змінилося. Ми більше не змогли мовчати, ми більше не відчуваємо оцього зашморга біля горла".

І акція під стінами "Молодого театру" в понеділок уранці все ж таки зрушила справу з місця. Свій лист-вимогу про відсторонення Білоуса від роботи в театрі мітингувальники віднесли до КМДА. Менш, ніж за годину після цього, стає відомо, що поліція Києва за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету розпочала кримінальне провадження за статтею - сексуальне насильство. Тривають слідчі дії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 10 ЛЮТОГО - ПОНЕДІЛОК

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