Гучний скандал із бракованими боєприпасами для ЗСУ: історія отримала несподіване продовження

На фронт поставлялись браковані міни, через що спалахнув скандал. Влада все ж відреагувала на скарги військових. Що відомо?

10 відсотків бракованих мін 120 калібру в Силах оборони вже замінили. У Мінстратегпромі кажуть - неякісні боєприпаси, що не вибухали, вже вилучені. І за спеціальним графіком їх замінюють коштом виробника. Скандал із боєприпасами виник у листопаді. Чимала їх кількість не вибухала - падала за кілька метрів від міномета або взагалі застрягала в стволі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентів ТСН.

Про проблему із бракованими боєприпасами ТСН розповідала ще наприкінці листопада. Десятки роликів із різних напрямків бійці супроводжували коментарями, що думають про неякісні міни калібру 120 міліметрів.

Вперше військові почали скаржитися на браковані міни на початку листопада. Коли зрозуміли, що йдеться не про поодинокі випадки, а цілі партії - вирішили заявити про це публічно.

Момент пострілу бракованим снарядом

У Мінстратегпромі кажуть - одразу після цього скандалу почала працювати комісія, яка з'ясовувала причини і кількість дефектних боєприпасів. І проблем, кажуть, було декілька - в одних зовнішній діаметр міни не відповідав конструкторським вимогам, в інших - порох у зарядах був занадто вологим. Виявили і проблеми з капсулами, які не працювали.

У військо, кажуть у Мінстратегпромі, потрапило 15 партій таких мін, це майже 54 тисячі боєприпасів. Їх відкликали і виробник власним коштом їх допрацьовує. Нині у кожній міні перевіряють зовнішній діаметр і діаметр хвостовика, каже міністр. Капсули у боєприпасах тепер європейського виробника. А самі міни проходять вологостійку обробку і пакуються в герметичні упаковки.

Нове пакування також забезпечує 10 років зберігання боєприпасу на складах. Самі заряди після відкриття можуть зберігатися 12 годин на відкритому повітрі, адже додано додаткове лакування заряду. Тобто міна йде з новим підривачем, з доопрацьованим основним зарядом та перевіркою всіх геометричних параметрів. У війська уже доправили 1400 замінених боєприпасів, каже міністр. Там їх уже випробували. І тепер українські підприємства виготовлятимуть міни за новими стандартами.

В Україні спалахнув скандал через браковані боєприпаси

Також у ДБР нині відкрито два кримінальні провадження із приводу постачання неякісних мін. Правоохоронці мають з'ясувати - як браковані міни пройшли перевірки і потрапили на фронт. І найголовніше - хто понесе за це відповідальність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 07:00 15 січня. Масований РАКЕТНИЙ УДАР по Україні! ВИБУХИ в Харкові та на ЧЕРНІГІВЩИНІ!

Нагадаємо, у Польщі розгорівся скандал через "загублені" на складі IKEA протитанкові міни.

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