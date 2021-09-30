Гучний скандал на конкурсі краси: українка повідомила, що стала "Міс світу plus-size 2021", проте їй не вірять

Гучний скандал на конкурсі краси: українка повідомила, що стала "Міс світу plus-size 2021", проте їй не вірять

Організаторка конкурсів краси запевняє, що мова йде про іншу перемогу.

Чергова міс світу і черговий скандал. Киянка Вікторія Щєлко привезла з міжнародного конкурсу краси у Дубаї, як вона сама запевняє, перше місце і титул "Міс світу plus-size 2021". І через це в Інтернеті вибухнув справжній скандал. Дівчину звинуватили у брехні. Мовляв, ніяка вона не міс світ. То хто ж вона пишна красуня Вікторія Щєлко, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Киянка Вікторія Щєлко запрошує ТСН до себе. На столі в дівчини корони та стрічки з усіх конкурсів краси в яких вона брала участь починаючи з 16 років. У центрі найголовніша і найбільша - з червоним камінням. Її Вікторія привезла з конкурсу в Дубаю.

"Це в першу чергу корона всіх українок, всіх жінок і всієї країни. Я її завойовувала не для себе", - каже жінка.

Вікторія Щєлко - телеведуча, акторка та блогерка. Розлучена, має доньку. У свої 32 роки встигла здобути 6 вищих освіт. Але не це допомогло отримати жадану корону в категорії модель "plus-size", а природна краса.

"Мої параметри 106-89-108", - каже жінка.

Одразу після повернення з Дубаю Вікторія влаштувала пресконференцію, на якій розповіла всій країні про свою перемогу. Після цієї заяви вибухнув скандал. Вікторію звинуватили в "самокоронуванні" та брехні. Зокрема на своїй сторінці в соцмережі володарка найбільших грудей в Україні, "Міс Світу plus-size" 2019 року Міла Кузнецова написала, що Щєлко не проходила жодного національного відбору, а тому вочевидь не могла представляти Україну на конкурсі міс світу. Та й узагалі перемогла в одній із номінацій у геть іншому конкурсі.

"Вона приїжджає та заявляє, я - "Міс Світу plus-size". У першу чергу дивлюсь на стрічку, а там написано "місіс". Місіс - це не міс. Я нічого не хочу сказати, але "Міс Світу plus-size" поки був один конкурс", - каже дівчина.

І ліцензія на проведення цього конкурсу в Україні і право возити дівчат на конкурси в категорії "plus-size" належить їй. Генеральна директорка конкурсу "Міс та місіс plus-size. Україна" Тетяна Котьолкіна розповідає це вже не перший скандал пов'язаний із Вікторією.

У 2018 саме Щєлко організовувала конкурс краси для дівчат plus-size в Україні. І за словами Тетяни продавала призові місця. Після гучного скандалу її позбавили ліцензії і передали Котьолкіній. Жінка запевняє, за корону в Дубаю Щєлко також заплатила. Знає, бо їй теж пропонували.

"Вона купила. Тому, що пропонували суму за яку можна поїхати та купити цю корону. Якщо ти їдеш туди з гарантією перших трьох місць, то це від трьох тисяч євро. Якщо ти хочеш перше це від 6", - каже Тетяна Котьолкіна

Не платили ні копійки – запевняє організаторка іншого конкурсу краси, яка відправляла Щєлко і ще кількох дівчат у Дубай.

Зайцева підтверджує Щєлко справді брала участь у міжнародному конкурсі й виборола перемогу в категорії plus-size, але назву він має іншу.

"Називається "Міс та місіс Global International World Pageant", - каже вона.

Перше місце в Дубаї отримала інша українка мати трьох дітей, 35-річна івано-франківка Христина Вікалюк. Запевняє перемогла чесно. Але через скандал змушена виправдовуватись.

"Я сподівалася, що Україна радітиме з моєї перемоги. А виходить так, що зараз я повинна говорити не про ті речі, які цінні, які цінні нашому суспільству, а про те, що говорить інша учасниця", - каже Христина.

Сама Вікторія Щєлко запевняє в назві титулу не помилилася.

У світі існує безліч різноманітних конкурсів краси. І чудово, що українськи красуні не тільки беруть в них участь, а й дуже часто займають призові місця. Головне, у своєму бажанні бути королевою залишатися людиною. Корона не впаде.

Нагадаємо, 24 претендентки на корону "Міс Україна" уже відібрані.

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