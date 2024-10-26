Гучний скандал навколо будинку у Києві, де "Шахед" убив 14-річну дівчинку: подробиці шокують

Розбита російським "Шахедом" київська багатоповерхівка — ці кадри шокували мільйони українців наприкінці минулого грудня, облетівши всі ЗМІ. Вчора, 25 жовтня, "Шахед" влучив у будинок вже вдруге — внаслідок атаки загинула 14-річна дівчинка (2009 року народження).

За кадром лишилось те, що проблем в цьому будинку значно більше, ніж кілька понівечених квартир. Про це розповідає проєкт Хапуга.UA.

Більше 10 років тому Костянтин Гринчук, як ще десятки його сусідів, купив собі столичну квартиру у будинку, який забудовник рекламував як ЖК преміум класу. Поруч Севастопольська площа, гарна транспортна розв'язка, до центра Києва лічені хвилини — місце ідеальне для віп-житла.

"Шахед" влучив у будинок вже вдруге / Скриншот із відео Хапуга.UA

Та замість цього Костянтин вже багато років ходить повз захаращені комерційні приміщення будинку, а в паркінгу знімає, як вода заливає все довкола через те, що немає водостоку.

А ще переплачує за світло, бо для енергетичної компанії цей будинок і досі будівельний майданчик. Хоча за документами його здали в експлуатацію ще у 2010 році.

“На час введення в эксплуатацію, отут, де ми стоїмо, тут працювали ескаватори. Через два роки, коли ми дізналися, що будинки введені в експлуатацію, звернулись до ДАБІ. ДАБІ сказала, що все відповідає, у вас вже підписаний акт відповідності. Тобто всі державні структури підписали, що все побудовано”, — каже активіст будинку Костянтин Гринчук.

Активіст будинку / Скриншот із відео Хапуга.UA

Насправді, із чотирьох зведених УБК будинків лише перші два мають трансформаторну та розподільчу підстанцію.

Хоча за документами збудована. Та ось як вона виглядає в реальності.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Експерти впевнені це серйозні ризики — в будь-який момент всі мешканці можуть залишитися без електрики.

“Якщо немає трансформаторних підстанцій, то це означає, що надійність енергозабезпечення під загрозою. Крім того, якщо немає належної системи розподілу, то може статися, що в одних будинках буде електрична енергія, в інших електричної енергії не буде. Або цієї електричної енергії, що подається за відповідною лінією, буде не вистачати для всіх мешканців”, — каже експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Забудовника, це схоже не дуже хвилює, він за десятиліття так і не поставив станцію. І на це є причина. Гроші за використану електрику люди платять йому в кишеню — перераховують на ЗАТ УБК, а звідти кошти йдуть енергетикам.

“Наш будинок вважається, як будівельний майданчик. Для того, щоб нам заключити прямі договори з “Ясно”, нам треба, щоб тут було ТП РП, її немає. Тобто, таким чином, є за ЗАТ УБК, яке надає электрику мешканцям. При цьому немає навіть ліцензії на торгівлю электрикою. Збирає якийсь значний шмат коштів за місяць, і потім частину з нього перераховує на “Ясно” або навіть не перераховує”, — розповідає активіст будинку.

На цьому забудовник буквально озолотився. Спершу зекономив на будівництві — на підстанції, яку мав встановити.

“У цій історії завжди є забудовник, який просто виводить кошти на сторону, їх не витрачає на будівницю трансформаторної підстанції, і використовує їх на свій розсуд. Це звичайна історія, більшість забудовників так і робили. Не добудовують, вирішили, можна кинути цей будинок, можна якось там його ввести в експлуатацію, а далі робіть, що хочете”, — каже експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Попенко.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Вартість підстанції була включена в кошторис, а значить і в вартість куплених мешканцями квартир. Ціна підстанції, яку скорочено називають ТПРП — цілий статок.

“На сьогодні була клмісія ДТЕК КМДА, де нам сказали, що така підстанція для ваших будинків буде коштувати близько 100 млн гривень”, — каже активіст будинку.

Та це не всі альтернативні джерела доходів ЗАТ УБК і його власника- Олега Мороза

Щомісяця всі, хто мешкає в будинку 4-в, сплачують УБК по житловому тарифу.

“Забудовник колись мабуть скажімо, різними схемами показав сертифікат, що будинки введені в експлуатацію і отримав тариф житловий. Кожна людина в будинку сплачує по максимальному тарифу, наприклад, сьогодні 4,32”, — розповідає активіст будинку.

Та компанія встановила на будинки двотарифні лічильники і буквально заробляє на продажі електроенергії. З мешканців збирає по 4,32, а “Ясно” платить окремо за використану електрику в день і вночі. Нагадаю, що нічний тариф вдвічі нижчий.

“Тобто при тарифі 2.64 “Ясно” сказало, що ваш забудовник заробляє на ва кожен рік мінимум 550 тысяч. Кожне підняття тарифа різниця збільшується і забудовник ще більше заробляє”, — каже активіст будинку.

Фахівці переконують це не лише не етично, а й протизаконно.

“Енергопостачання не може забезпечуватися забудовником, тому що забудовник не є енергетичною компанією, яка здійснює розподіл електричної енергії. Якщо ця компанія є, якби їй належали відповідні установки, які розподіляють електричну енергію, то це додатково було б порушенням чинного законодавства, оскільки зараз не може існувати компанія, яка збирає кошти, і одночасно надає послуги. Тобто це порушення цього принципу відокремленості різних бізнесів”, — каже експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Зрештою, боротьба мешканців за справедливу ціну на комуналку закінчилась перемогою. Під час підготовки нашого сюжету забудовник знизив тариф для мешканців будинку — з 4 гривень 32 копійок за кіловат до 3 гривень 78 копійок.

Але заробляти на продажі електрики “Українській будівельній компанії” виявилося замало — УБК кілька місяців зовсім не оплачувало рахунки енергетичної компанії, попри те, що мешканці платити за електроенергію самій УБК.

“Він створив 3,6 млн боргів у кожній квартирі, збирав гроші за електроенергію і не сплачував їх. Зараз будинки перебувають під загрозлю відключення”, — каже активіст будинку.

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Мешканцям вдалося переконати компанію “Ясно” в тому, що вони заплатили УБК, тому поки питання про відключення будинків від світла за борги не стоїть. Та видихнути мешканці не встигли. Кілька років вони, організувавши ОСББ, намагалися доробити в новобудові все, що не зробив по проєкту забудовник.

“Оце все помешкання самі мешканці за свій рахунок будували, тому що оце все було в камінні, розвалено, побито. І зробили приміщення для проведення нарад правління ОСББ. Коли почалася війна, ми це приміщення віддали під бомбосховище для жінок і дітей”, — каже активіст будинку.

Аж поки правління ОСББ не спробували захопити представники забудовника.

“Забудовник 182 голосами роздає на своїх підлеглих 0,3 метра квадратних в одному з закинутих приміщень, яке не функціонує і приносить документи своєму нотаріусу. Він ставить свого підлеглого головою ОСББ. Сам стає заступником голови ОСББ. І члени правління всі ЗАТ УБК” — каже активіст будинку.

Така рейдерське захоплення управління будинку — теж не рідкість, відзначають експерти, адже ОСББ може бути справжньою годівницею для шахраїв.

“Ви зрозумієте, що в будинку, де є 100-200 квартир, сума коштів на рахунок за місяць може бути 200-300, 400 тисяч гривень, 500. Якщо правильно прописати статут, то в статуті можна прописати, що платіж буде там і 20 гривень з метра квадратного. Тобто це можуть бути досить серйозні кошти. І маючи там 30 тисяч метрів квадратних ЖК, платити в місяць будуть по 600 тисяч. А на будинок буде йти, ну хай 50 тисяч, хай 70 тисяч. А ці інші кошти можна просто вивести, можна там під виглядом якихось робіт щось робити там, якісь капітальні ремонти придумати. І всі ці кошти виводити на афільовані структури”, — каже експерт ХКГ Олег Попенко.

Та у Олега Мороза у захопленні правління будинка на Лобановського 4-в були і інші мотиви. Виявляється, і тут мова про борги — тепер перед ОСББ за комуналку по його комерційним площам, які він ймовірно міг анулювати, взявши управління ОСББ в свої руки. Та активісти будинку дійшли до Верховного суду, який визнав, що всі приписані забудовником власники приміщення мають лише один голос. І це означає, що фейковість ОСББ підтверджена на найвищому рівні.

Хто ж такий Олег Мороз, якого мешканці називають куратором усіх брудних справ навколо їхнього будинку. З відкритих джерел бачимо, що він власник величезної кількості нерухомості у столиці, у своїх же будинках. Експерти ж говорять, що його як мінімум можна вважати недобросовісним забудовником.

“Попри те, що компанія фактично існує вже кілька десятиліть, вона не стала потужним гравцем на ринку нерухомості, адже будь-якого свідомого гравця визначає дві речі. Перше, це відсутність будь-яких юридичних проблем, пов'язаних з майданчиками, чи то земельні проблеми, чи то судові тяганини. Другий момент, це, звичайно, кількість введеного в експлуатацію житла. Так от, похвалитися відсутністю проблем і кількістю введених квадратних метрів, наша компанія, про яку ми говоримо, “Українська будівельна компанія”, не може”, — каже експертка з нерухомості Вікторія Берещак.

Прикладів із провальними проєктами УБК — безліч. За ними стоять реальні люди, які замість омріяних затишних квартир отримали купу проблем.

Скриншот із відео Хапуга.UA

“Є певні проблеми і по ЖК “Олександрівському”, і ось там ЖК “Кошовий” хоч і введений в експлуатацію в Ірпені, але все одно є питання і по тому, які конструкції були використані при будівництві. Що стосується інших майданчиків, наприклад ЖК “iHome” в Крюківщині або ЖК “Артпарк” в Києві, фактично продажі і будівництво там призупинились”, — каже Вікторія Берещак.

Через те, що останній будинок у столичному ЖК “Грюнвальд” компанія УБК звела на землі, яка не була призначена для будівництва житла, величезну багатоповерхівку не вводять в експлуатацію вже багато років. Будинок повністю заселений і всі його мешканці, яких, звісно, ніхто не попередив про проблеми з землею, тепер сплачують за комуналку по захмарних тарифах.

А це ЖК “Артпарк” — і в цього проекту УБК також серйозні проблеми із арештом землі у судовій справі із військовою прокуратурою, бо ж територія на якій звели будинок належить оборонці.

Щоб почути позицію самого УБК та його власника Олега Мороза, ми звернулися за усіма можливими номерами. Але з шести вказаних на сайті компанії працював лише один — відділу продажів.

Пошук офісу компанії також результатів не приніс. За адресою на офіційному сайті компанії немає. Хоча колись ніби-то була.

На жаль, ані номера контактної особи, ані коментаря від власника ми так і не отримали. Не вдалося знайти і офіс компанії на Лобановського 4а. Його, за словами сусідів з інших офісів, давно закрили.

Таким же втаємниченим як офіс УБК, є і сам власник компанії Олег Мороз. Він не дає інтерв'ю, його фото чи відео не знайти в мережі. З власних джерел ми знайшли номери телефонів Олега Мороза. Жоден з них не відповідав. Повідомлення у месенджері по одному з номерів, просто видалялися. А з іншого — прийшло повідомлення, що нібито власник номера — зовсім не Олег Мороз, не знає про кого мова і про що йдеться. Власницею ЗАТ УБК на рівні з Олегом Морозом, є його мати Тетяна Мороз. Тому подзвонили ми і їй.

“Я хвора, зараз я вам нічого не можу сказати”, — відповіла жінка і поклала слухавку.

Поговорити вдалося лише з адвокатом, який представляє компанію — Павлом Лукомським

“Я передам ваші контакти і вони будуть приймати відповідно свої рішення”, — відповів він.

На жаль, домовитись про зустріч з самим бізнесменом Олегом Морозом чи його предствником не вдалося і через адвоката. Нам запропонували написати лист-запит із питаннями до компанії та Мороза, але і на нього за кілька днів ніхто так і не відповів.

Та це й не дивно, схоже займатися брудними справами особисто в Україні Олег Мороз покинув. Бо поїхав за кордон. Можливо, відключені номери телефонів та зачинені офіси дають забудовнику Морозу можливість відхреститися від усіх проблемних ЖК, які він набудував у Києві, бо ж і з України бізнесмен втік і наразі, за непідтвердженою інформацією, гріється в Маямі. За документами з інсайдерських джерел відомо, що він залишив українську територію та безліч судових справ ще в жовтні минулого року і попри мобілізаційної вік так і не повернувся в Україну.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГУЧНИЙ СКАНДАЛ навколо БУДИНКУ, де загинула ДІВЧИНКА ПІСЛЯ ВЛУЧАННЯ ШАХЕДА - ПОДРОБИЦІ ШОКУЮТЬ

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