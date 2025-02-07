Гучний скандал у Києві: що відомо про злочинну групу та як на місці туалету "виростала" багатоповерхівка

НАБУ і САП заявляють, що викрили корупційну схему в міській владі Києва. Якою вона була?

В НАБУ і САП заявили, що операція "Чисте місто" дала плідні результати. Силовики викрили злочинну групу в міській владі Києва. Очолював незаконну діяльність колишній депутат Київської міської ради та соратник Леоніда Черновецького Денис Комарницький. У 2023-2024 роках підозрювані незаконно заволоділи земельною ділянкою вартістю понад 11 млн грн. Завдяки оперативним діям силовиків вдалося запобігти розкраданню ще 6 земельних ділянок на загальну суму в понад 83 мільйони гривень.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента Олександра Романюка.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одразу 7 фігурантам справи, яку НАБУ та САП назвали "Чистим містом". Напередодні підозри вручили 10 особам. Серед них – заступник голови КМДА Петро Оленич, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та її членкиня Олена Марченко, а також керівництво кількох комунальних підприємств. Усі вони, за версією слідства, входили до злочинної групи, яка виводила землю з комунальної власності.

Сама оборудка мала такий вигляд: "Учасники "схеми" знаходили порожню земельну ділянку, яка була в комунальній власності. Там зводили туалет, сарай або ж щось дрібне. На нього реєстрували право власності. А потім зверталися до Київради з проханням дати ділянку під цією будівлею для її обслуговування. Самі ділянки часто були в сотні разів більші. Київрада через дірки в законі задовольняла прохання. А згодом на місці виростала новобудова".

Учасники групи, кажуть детективи, гарантували, що земля точно буде виділена. За це отримували гроші або нерухомість. Таким чином, кажуть, у 2023-2024 роках з комунальної власності вивели землі в центрі на 11 мільйонів гривень. Також правоохоронці запобігли відчуженню ще 8 ділянок вартістю майже 84 мільйони.

"Також зафіксовано пропозицію неправомірної вигоди в розмірі 100 000 доларів США членові земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями і впливом в інтересах злочинної організації", – йдеться у матеріалі ТСН.

Сьогодні обшуки пройшли і в КМДА. Віталій Кличко заявив, що місто сприятиме розслідуванню, та пообіцяв кадрові рішення, якщо інформація правоохоронців підтвердиться.

Головним підозрюваним в організації оборудки детективи і прокурори називають Дениса Комарницького, колишнього депутата Київської міської ради та соратника Леоніда Черновецького. Детективи провели обшук у його офісі. Втім, сам підозрюваний нині, за інформацією ЗМІ, перебуває у Відні, куди виїхав як батько 4 дітей. Одному з видань він навіть прокоментував обвинувачення. Справу вважає "тиском, пов'язаним з його професійною діяльністю". Чи повернеться до України на виклик правоохоронців – не уточнив.

Один з підозрюваних

Інші фігурантам справи сьогодні таки опинилися у суді. Запобіжні заходи їм обирали без журналістів. Прокурори пояснювали це тим, що у справі велися переважно негласні слідчі дії, а в матеріалах підозри є покази свідка, імʼя якого не можна розголошувати. Тож просили зробити засідання закритим, хоча захист підозрюваних наполягав на протилежному.

Суд до прохання прокурорів дослухався. Щодо окремих фігурантів, то навіть оголошення запобіжних заходів там заборонили знімати. Лише надвечір стало відомо – 6 фігурантів перебуватимуть у СІЗО, ще одного відпустили під домашній арешт.

В НАБУ кажуть – слідчі дії ще тривають. Тож не виключено, що невдовзі стане відомо і про інші епізоди зловживань.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Обшуки в КМДА! Правоохоронці викрили злочинну групу в міській владі Києва!

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали операцію з викриття осіб, причетних до земельної корупції в Київській міській раді.

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