Гучний скандал з парамедикинею у Львові: подробиці інциденту – огляд

Госпітальєрка запропонувала записати відео із вибаченнями, опублікувати його в соцмережах та задонатити на ЗСУ щонайменше 50 тисяч грн.

Нещодавно у Львові чоловік образив військову парамедикиню, яка приїхала віддати шану загиблій посестрі. Цей інцидент за лічені дні облетів мережу і обурив українців.

Про те, що сталося насправді, розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Гучний скандал у Львові

У Львові стався конфлікт між парамедикинею добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" Євгенією Філіповою та чоловіком із Києва. Він образив волонтерку та порадив їй "валити назад на Донбас".

Про це Євгенія Філіпова повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі. Дівчина розповіла, що приїхала з дітьми до Львова 7 липня.

“Моя поїздка до Львова повинна була бути зовсім іншою, а не такою… Я приїхала з дітьми у неділю на 40 днів до моєї посестри Ірини Чека, щоб віддати шану їй та її сімʼї. Вирішила, що після останньої ротації та важкого періоду з моїм дідом, буде добре провести з дітьми тиждень у Львові, погуляти, переключитися. Але не жаль, не склалося через недолюдину, яка зупинилася в моєму готелі”, - написала вона.

Як чоловік образив парамедикиню

Військовослужбовиця повідомила, що чоловік на ім’я Максим Урбанський із Києва назвав її 6-річну доньку хуліганкою за те, що вона каталась біля його автомобіля на самокаті. За словами парамедикині, вона попросила чоловіка подібні зауваження робити не доньці, а говорити з нею, але вислухала потік образ у свій бік.

Євгенія Філіпова пише, що 11 липня Урбанський підійшов до її машини, на якій є позначки батальйону, та продовжив обливати її словесним брудом. За словами парамедикині, вона повідомила йому, що така поведінка є неадекватною.

Коли військова сказала, що недавно повернулась з ротації, то почула у відповідь: "Вали назад на Донбас".

"Я маю велику впевненість, що ця машинка Мерседес 2022 року випуску дуже стане у нагоді любій медичній роті в ЗСУ для евакуації поранених, а Максим Урбанський більше користі принесе в лавах ЗСУ, навіть просто миючи підлогу від крові на стабпункті, а не знаходячись далеко від фронту і дозволяючи собі ображати жінок та дітей”, - зауважила вона.

Чоловік вибачився

Філіпова зазначила, що написала заяву до поліції. На її думку, така поведінка чоловіка "потягне" максимум на дрібне хуліганство.

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"Контакти його є, отримала їх в присутності офіцера поліції. Якщо є бажання провести розʼяснювальну бесіду, як поважати жінок, дітей та добровольців, контакти передам", - зазначила вона.

А вже 11 липня парамедикиня отримала повідомлення з вибаченнями. Чоловік визнав, що на емоціях перегнув палку і жодним чином не вважає, що мав на це право.

“Ви жінка, Ви – медик. За Вашу професію та відданість Вам від нашої сімʼї найкращі пошана і подяка. Приношу свої вибачення від чистого серця. Так чомусь сталось, що замість знайомства ми спершу посварились, але це не про мене. Зазвичай навпаки - але сталось, як сталось. Дуже сильно хочу, щоб цей інцидент був забутий як страшний сон, та на майбутнє ніколи не повторювався. Ще раз вибачте та давайте дружити :)” – написав він.

Госпітальєрка не прийняла вибачення

Госпітальєрка відповіла Максиму Урбанському, що вибачення не приймає і виклала певні умови.

Вона запропонувала записати відео із вибаченнями, опублікувати його в соцмережах та задонатити на ЗСУ щонайменше 50 тисяч грн.

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"У своєму вибаченні також згадайте за хлопців з Азову і принесіть вибачення окремо перед ними! Прикриватись азовцями це дуже некоректно з вашої сторони, бо є стійке враження, що вони не в захваті від знайомства з такою людиною”, - додала вона.

У відповідь чоловік запевнив, що вже вибачився, і додав, що парамедикиня ображала також і його. Щодо донату на ЗСУ, то заявив, що допомагатиме військовим тільки за власним бажанням. Окремо він наголосив, що розповсюдження в Мережі його номера телефону є розголошенням персональних даних, яке карається ст. 182 ККУ.

"З приводу нашої з Вами розмови зранку – ще раз: це були емоції і з мого, і з Вашого боку. Тому прошу Вас опубліковану інформацію видалити негайно, або я буду змушений звернутись до поліції. Пропоную на цьому завершити”, - написав він.

Реакція Мережі

Під дописом, де госпітальєрка описала всі деталі інциденту, зібралось чимало коментарів від обурених українців. Ось, що вони пишуть:

“Ну просто пітух, скільки цієї вати в нашій країні, надаєм розголосу! А вам Честь і Слава, Дяка за службу і бережіть себе! Справедливість зійде, та він встане перед її обличчям”;

“Кожен такий слимак вартує розголосу і уваги небайдужих громадян. Щобільше випадків "навчання" буде зафіксовано, тим менше прикрих епізодів буде ставатись. Ддякую авторці за захист, сил бажаю, терпіння не бажаю, бо ніхто не мусить терпіти таке свинство”.

Серед цих користувачів і ветеран Олексій Притула. Він написав наступне про автомобіль чоловіка: “Хотілося б, щоб ця автівка найближчим часом поповнила батальйонний автопарк”.

Як закінчилася схожа історія

Нагадаємо, що нещодавно Олексій також потрапив у схожу скандальну історію. Його, лікаря-ветеринара, який втратив на війні обидві ноги, вилаяв вже колишній позаштатний радник Ольги Стефанішиної Вадим Шевеленко. Він прийшов як відвідувач і хотів, щоб спеціаліст підвівся зі стільця та підійшов ближче до тварини. Коли ж той не зміг цього зробити, клієнт облаяв лікаря та пішов геть.

У коментарі Сніданку з 1+1 ветеран ЗСУ розповів, що не ображається на кривдника, проте зневажає його.

Згодом на сторінці самого Олексія з’явилося відео, на якому видно, як кривдник просить вибачення у ветерана. Утім, лікар реагує різко. Вислухавши всі пояснення, він відповів, що не пробачає і робить несподівану заяву.

"Я готовий переглянути свою думку. Якщо ця людина, в своєму новому волонтерському амплуа, виявить бажання перерахувати значні суми (які саме - обговоримо особисто) на потреби двох підрозділів, а саме бригади Азов та Третьої штурмової бригади, вибачення будуть прийняті і вважатимуться щирими. Ну а якщо ні, то й ні”, - написав він у своєму Інстаграмі.

Уже 9 липня стало відомо, що Вадим Шевеленко абсолютно добровільно і за власним бажанням перерахував 400 000 грн на один і рахунків патронатної служби "Янголи Азову", яка опікується пораненими бійцями 12-ї бригади НГУ "Азов" та 3-ї Окремої штурмової бригади.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ВАЛИ НАЗАД НА ДОНБАС!" Гучний скандал у Львові! Чоловік "налетів" на військовослужбовицю!"

Нагадаємо, тренер в Одесі облаяв працівників ТЦК, які зайшли до спортзалу для оповіщення чоловіків. Згодом місцевий активіст, який опублікував трешвідео розмови із військовим, вирішив "покарати" тренера, нібито побив його, а результати своєї роботи виклав у соцмережі. Так, принаймні, стверджує один із одіозних нардепів, який тепер вимагає покарання для самого активіста.

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