Гучний земельний скандал у Києві: у НАБУ зробили несподівану заяву про фігуранта "туалетної справи"

У НАБУ розповіли, де зараз перебуває Денис Комарницький, якого підозрюють в організації схеми щодо розкрадання землі у Києві.

Колишнього депутата Київради Дениса Комарницького оголошено в розшук. Про це на сторінці в соцмережах повідомило Національне антикорупційне бюро.

Бізнесмену, соратнику ексголови Києва Леоніда Черновецького закидають створення злочинної організації, яка заволоділа ласими земельними ділянками в столиці. Оборудку, яка вже дістала назву "Чисте місто", НАБУ та САП зробили публічною в п'ятницю. Її охрестили "туалетною справою".

Як діяла схема у Києві

За даними слідства, у 2023-2024 роках підозрювані незаконно заволоділи земельною ділянкою в Києві вартістю в понад 11 мільйонів гривень. Учасники змови отримували дозвіл на спорудження чогось дрібного на кшталт громадської вбиральні. Після чого через зв'язки в Київраді діставали "згоду" вже на зведення елітних новобудов.

Силовики запобігли розкраданню ще 6 земельних ділянок на 83 мільйони. 7 із 10 підозрюваних – від п'ятниці в СІЗО.

Сьогодні директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що організатор цієї схеми досі в Україні і намагається якомога швидше покинути територію нашої держави. Хоча минулого тижня була інформація, що Комарницький у Відні, куди виїхав як батько чотирьох дітей.

Семен Кривонос під час брифінгу

"За нашою інформацією, ця особа намагається зараз знайти шлях, щоб покинути територію України. Я сподіваюсь, що правоохоронна система спрацює на те, щоб ця особа не змогла покинути територію України", – сказав він.

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Раніше ТСН.ua писав про те, що українські правоохоронці викрили корупційну схему в Київській міськраді. Чиновники, ймовірно, незаконно заволоділи землею вартістю 11,6 млн гривень.

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