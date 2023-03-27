Гуляють і влаштовують вечірки: що відомо про підлітків із Закарпаття, яких звинувачують у зґвалтуванні дівчинки

Дівчинка каже, довго боялась розказати про те, що з нею зробили, бо кривдники її залякали.

Прокуратура оскаржуватиме вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті, про це сьогодні заявили в Офісі генпрокурора. Йдеться про злочин, скоєний у серпні 2021 року, коли троє підлітків заманили в будинок та зґвалтували дівчинку, але уникли покарання. Уже після рішення суду справа набула суспільного резонансу і лише тоді з'ясувалися приголомшливі факти, йдеться в ТСН.

Скривдженій дівчинці за останні два роки їй довелось багато чого пережити. “(Покарання - ред.) по максимуму. Я на цьому наполягав із самого початку, коли йшли слідчі дії і до останнього - мої слова записані у вироку. Максимальне покарання. Вийшло так, що вона (суддя - ред) їх виправдала. Два роки покарання умовно - це не термін за насильницькі дії групою осіб до неповнолітньої особи”, - каже батько дитини.

Дівчинка каже, довго боялась розказати про те, що з нею зробили, бо кривдники її залякали. Ба більше, вже коли справа дійшла до суду, вони вільно гуляли селом і знущалися з неї, розповідає дівчина. “Вони три місяці сиділи в СІЗО. Потім прийшли і були спочатку з браслетами, а потім, коли почалася війна, браслети зняли і собі так взяли - вони ходили всюди по вулиці і до магазину ходили. Я йшла вулицею і вони почали за мною усіляко кричати, матюками”, - розповідає дівчинка.

Про апеляцію в прокуратурі заявили лише після суспільного розголосу і обурення. Суддя, яка фактично звільнила підлітків від відбування покарання, нині пішла на лікарняний. Коментарів уникають і у школі, хоча там видавали позитивну характеристику підсудним. Односельці, на очах яких розгорталась ця історія, будь-яких коментарів уникають.

Проте місцевий священник розповідає про обвинувачуваних підлітків. “По відношення до навколишніх хлопці були неврівноважені. Пили, курили, матюкались. До вечора були в них гулянки, була гучна музика”, - каже настоятель сільського храму.

Ще одна цікава деталь - мати двох підсудних підлітків- працівниця тутешньої сільради. Саме представники сільради, серед інших, свідчили у суді. Тож нині юристи вивчають, чи змогло це вплинути на вирок.

Нагадаємо, три підлітки-односельці зґвалтували її півтора роки тому і усе знімали на відео і виклали в Мережу. Справу розглядав Воловецький районний суд. В процесі розгляду стаття "зґвалтування" змінилась на більш м’які.

16 березня цього року суд засудив підлітків лише до виплати компенсації та 5 років ув'язнення, але одразу звільнив їх від відбування покарання із встановленням спробного терміну.

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