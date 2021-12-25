Гуляють, пиячать та вживають наркотики: у Миколаєві безхатьки оселились у дворі багатоповерхівок

Гуляють, пиячать та вживають наркотики: у Миколаєві безхатьки оселились у дворі багатоповерхівок

Люди бояться випускати дітей гуляти надвір.

У Миколаєві безхатьки оселилися в закинутій будівлі колишнього ЖЕКу в дворі багатоповерхівок. Як кажуть місцеві - вони там гуляють, пиячать та приймають наркотики. Поряд - дитячий садок та школа і єдиний шлях до них – уздовж цієї будівлі. Люди постійно відчувають себе в небезпеці. Регулярно викликають поліцію, написали купу листів до влади. Але – результату жодного.

Про це 25 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Стосовно безхатьків – ми не маємо законних підстав для того, щоб виганяти їх з цієї будівлі, особливо у таку пору", - наголошують правоохоронці.

Все, на що спромоглися комунальники - лише прибрали сміття навколо будівлі.

Жителі можуть змусити владу реагувати, кажуть юристи.

"Людям треба підготувати позовну заяву на власника будівлі - тобто міську раду – про відшкодування завданої моральної шкоди, яку вони отримали у зв'язку з проживанням у цій будівлі безхатьків", - пояснює адвокат Володимир Луньов.

Буде в приміщення власник - буде й порядок, кажуть у міській раді. Наразі будівля колишнього ЖЕКу проходить процедуру відчуження, аби її можна було продати.

Новини Миколаєва: безхатьки пиячать та вживають наркотики поряд з дитячим садком і школою

А от виганяти людей без їхньої згоди, як і поліція, міська влада не може. Рекомендують іти в притулок.

Слід зазначити, що Центр реінтеграції в Миколаєві є, але йти в нього хочуть далеко не всі.

Тим часом у міськраді пообіцяли запустити процес продажу будівлі колишнього ЖЕКу вже в січні. Але знайти інший дах безпритульні зможуть без проблем. Таких закинутих будівель лише по Миколаєву десятки.

Нагадаємо:

Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок на даху свого 18-поверхового будинку виявили, по суті, ще одну квартиру. Частину даху, що є співласністю всіх пожильців, захопив власник квартири на останньому поверсі.

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