За її словами, таке рішення за військовим керівництвом країни.

Начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, чи готують ЗСУ атаку на Кримський міст.

Про це вона сказала 22 серпня в ефірі "FreeДом".

"Тут потрібно говорити не лише про технічну готовність, а й про воєнну доцільність. А це прерогатива вищого військового керівництва. Я думаю, що воно у нас абсолютно достойне, мудре та грамотне. Дочекаємося їхнього рішення", - заначила Гуменюк.

Варто зазначити, що раніше майор резерву Армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер вислови думку, що незаконно зведений окупантами Кримський міст може зазнати атаки до Дня Незалежності України.

Також читайте Україна розглядає Кримський міст як свою законну військову мету - експерт

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 180-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: