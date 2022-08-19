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Гуменюк розповіла про "евакуацію" російських командирів з правого берега Херсонщини

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Гуменюк розповіла про "евакуацію" російських командирів з правого берега Херсонщини

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Ґрунтовна частина російських командирів "евакуювалася" з правого берега Херсонської області.

Зокрема, сталося це і в результаті дій на фронті 18 серпня. Адже напередодні обмінний фонд поповнився двома представниками російських окупаційних військ. 

Про це в ефірі телеканалу "Freedom" повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони "Півдня" України Наталя Гуменюк.

"Вони з перших уст підтвердили і манери поведінки офіцерського складу цієї армії, і евакуацію командного складу через Дніпро", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, однією з причин втечі можна назвати чергове контрольне ураження Каховського мосту протягом минулої доби. Окупанти намагалися переправу відремонтувати, а також створити ефект відновлення, коли дозволили рух.

"Втім, насправді, за допомогою цієї техніки вони евакуювали те, що особисто для них цінне, і власне життя", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що на півдні України правобережне угруповання російських окупаційних військ фактично перебуває у вогневому мішку. Він переконаний, що одного-двох тижнів достатньо для того, щоб знизити бойовий потенціал російських військ та довести до ситуації залишення ними позицій на півдні. Зокрема, у Херсонській області.

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