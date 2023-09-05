ГУР анонсувало нові операції, подібні до історії російського пілота вертольоту

Андрій Юсов зазначив, що військова розвідка не може розкривати деталі та інструменти, які використовуються у спецопераціях.

Головне управління розвідки Міноборони України анонсувало нові операції, подібні до історії російського пілота, який перегнав вертоліт Мі-8 до України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини" 5 вересня.

"З технологічної точки зору розказано про те, про що можна розповісти. Ми не розкриваємо деталі про багато моментів, які були всередині цієї операції, інструментів, які використовувались. Саме тому, що повторити - це завдання, яке стоїть. І так, такі операції повинні бути, їх має бути більше", - зазначив Юсов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Історія спецоперації ГУР під кодовою назвою "СИНИЦЯ" - Андрій Юсов".

Нагадаємо, що російського льотчика, який перегнав до України вертоліт Мі-8 звати Максим Кузьмінов. Він розповів, що вчинив так, оскільки вважає війну проти України геноцидом.

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