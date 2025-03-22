ГУР, СБУ та медики провели унікальну спецоперацію, щоб врятувати життя 11-річній дівчинці: подробиці

ГУР разом із СБУ та лікарями київського "Охматдиту" провели унікальну спецоперацію. Вони у надзвичайно складних умовах вивезли з прифронтового Запоріжжя 11-річну дівчинку, яка не могла дихати самостійно і була в критичному стані через важке запалення легень.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Дівчинка захворіла і її стан різко погіршувався

11-річна Ася Агаєва з Запоріжжя й досі в реанімації, але вже у свідомості і самостійно дихає. Ще донедавна за неї це робив апарат ШВЛ та ЕКМО. Від ліжка доньки ні на хвилину не відходить її мати Рошенда.

Ася захворіла на звичайний грип, розповідає її мама. Але згодом хвороба дала ускладнення на легені. Щодня стан дівчинки стрімко погіршувався.

"Вона простудилася. Потім одного дня їй стало гірше. Вночі зовсім погано було. Лікар сказав, що треба їхати в дитячу обласну лікарню. Ми там три дні лежали. Головний лікар сказав, що є шанс потрапити до Києва в "Охматдит", що там зможуть врятувати нашу дівчинку. Ми погодились", - каже мати дівчинки Рошенда Мерзаєва.

Ася у лікарні

Лікарі "Охматдиту" були готові прийняти Асю будь якої миті. Головне питання - як її транспортувати із Запоріжжя до Києва?

"Легені відмовлялись працювати. Стан її був важкий. На момент прийняття рішення, спільно з лікуючим лікарем - доктором Анікіним, це медичний директор закладу, де вона лікувалась, ми спільно з ним ухвалили рішення, що по землі це неможливо", - каже завідувач відділення анестезіології реанімації з ліжками ЕКМО лікарні "Охматдит" Андрій Висоцький.

Андрій Висоцький.

Дитину вирішили евакуювати вертольотом

Єдиний спосіб врятувати важкохвору дитину - евакуювати її санітарним літаком, розповідає завідувач відділення анестезіології лікарні "Охматдит" Андрій Висоцький. Але ж цивільні літаки від початку повномасштабного вторгнення росіян не літають. Єдиний вихід в цій ситуації - звернутись до військових.

Людина, до якої звернувся Андрій Висоцький, його давній товариш, теж лікар, а нині військовослужбовець Центру спеціальних операцій "А" служби безпеки України на псевдо "Альц". Військовий неодноразово брав участь в транспортуванні важких пацієнтів повітрям. Погодився допомогти і цього разу. Він знав, що спеціалізований гелікоптер має медична служба головного управління розвідки України. До них і звернулись.

"Буквально 20 хвилин і вже був даний дозвіл на гелікоптер і ми з Андрієм Висоцьким висунулись до стоянки гелікоптера. Ми порахували, що на дорогу, якщо їхати автотранспортом в нас займе 7 годин, а дитина була на 100%-вому кисні із сатурацією 80. Нам потрібно би було 200 літрів кисню в балонах щоб її довезти до Києва", - каже "Альц".

Рішення надати борт ухвалив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Спецоперацією з транспортування дівчинки керував начальник медичного управління ГУР, полковник Олег Щепінський. Саме до нього по допомогу й звернувся його товариш "Альц".

Як відбувалась спецоперація

Все погодили менше, ніж за пів години. Але на заваді стала погода. Через щільний туман забрати Асю змогли лише за добу.

"Був шквальний вітер це був снігопад і це був туман і фактично з моменту початку цієї операції. Ми 24 години провели в режимі очікування, оскільки не було жодної фізичної змоги це зробити. Як тільки з’явилося вікно можливостей, цей захід було виконано. В складних погодних умовах з безпосереднім ризиком для життя", - каже Олег Щепінський.

Можливість здійснювати аеромедичну евакуацію важких пацієнтів в ГУР з’явилась від початку повномасштабної війни. Це фактично палата інтенсивної терапії у повітрі. За цей час було врятовано кілька сотень цивільних та військових, кажуть в ГУР. Окрім погоди складність цієї операції полягала ще й у тому, що дитину потрібно було евакуювати з прифронтового міста, яке постійно обстрілюють росіяни.

Евакуація Асі

Лікар Андрій Висоцький тримає в руках гумове каченя-медика. Його йому подарували діти. Талісман-іграшка на роботі завжди із ним. Каже коли на шевроні одного з пілотів ГУР побачив таку саму, збагнув – це знак, що спецоперація пройде добре. Так і сталось.

Днями рятівники відвідали Асю у лікарні. І подарували їй на згадку плюшевого кота. Точну копію тваринки, яку ГУРівці врятували з острова Зміїний. І хоча лікарі поки що обережні у своїх прогнозах, найстрашніше вже точно позаду, кажуть вони. І сподіваються, що найближчим часом Ася повернеться до рідного Запоріжжя і повноцінного життя.

Відмовили легені! Лік часу йшов на хвилини! Шок-деталі порятунку дівчинки

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