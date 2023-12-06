ГУР шукає розвідника: в Мережі з’явилася несподівана вакансія, які вимоги та зарплата (фото)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України шукає розвідника. Така вакансія з’явилася в Мережі. Кандидату обіцяють кваліфіковану підготовку в навчальному центрі та зарплату від 70 до 140 тисяч гривень.

Вакансія розміщена на сайті організації Lobby X. Це підприємство з працевлаштування та громадська організація, що рекрутує мотивованих людей до сил оборони. Сайт ТСН.ua розпитав у ГУР, чи багато бажаючих стати розвідником, та які критерії відбору кандидатів.

Хто може стати розвідником

Як зазначається на сайті, вакансія передбачає службу в одному з підрозділів активних дій Головного управління розвідки МОУ — Kraken, Артан чи Тактичній групі “Реванш”.

Серед обов’язків: виконання розвідувальних заходів та проведення спеціальних дій. Вимог до кандидата дещо більше. Наявність бойового досвіду не обов'язкова, втім це буде перевагою. Майбутній розвідник має мати громадянство України, мотивацію нищити ворога та бути придатним до служби за станом здоров’я і моральними якостями.

Також серед вимог:

вік 18−40 років;

хороша фізична витривалість;

готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;

відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;

неприпустимість вживання наркотиків;

відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кандидата офіційно мобілізують до закінчення воєнного стану або запропонують йому підписати контракт. Чинні військовослужбовці також можуть подаватися на вакансію — існує можливість переведення до ГУР. Грошове забезпечення розвідника ГУР складає від 70 до 140 тисяч гривень плюс премії. Сума залежить від виконання поставлених завдань.

Окрім кваліфікованої підготовки в навчальному центрі, кандидату обіцяють повне матеріальне забезпечення, санаторно-курортне лікування військовослужбовця та членів його сім’ї, безоплатну медичну допомогу, страхування та інші соціальні гарантії.

Для відгуку на вакансію необхідно надсилати своє резюме або контактні дані та опис професійного досвіду на електронну пошту. Для чинних військовослужбовців додатково зазначити звання та деталі досвіду служби.

Чи багато бажаючих

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що кількість особового складу, яку планують залучити до виконання завдань воєнної розвідки, не коментують — це інформація з обмеженим доступом. Втім, за його словами, кількість бажаючих проходити службу в підрозділах залишається високою і значно вищою, ніж була до повномасштабного вторгнення.

“ГУР висуває високі вимоги до кандидатів до проходження служби в управлінні розвідки Міністерства оборони України, відповідно до яких підбираються кращі спеціалісти, які будуть працювати найбільш ефективно. Як за умови контролю, так і за відсутністю контролю. Тому що величезна кількість завдань вбачає високу автономність в ході їх виконання”, — розповів ТСН.ua Андрій Юсов.

Керівництво і командування ГУР очікує від співробітників цілковитої відданості і постійної готовності до найскладніших викликів і найбільш нестандартних завдань і операцій.

“Тут надзвичайно важливими чинниками є ініціативність, відповідальність і націленість на результат. ГУР цінує кожного співробітника і вкладає значні ресурси в розвиток та навчання, мотивацію до ефективної роботи. Ми також відкриті до думки кожного для подальшого покращення роботи та взаємодії”, — каже Андрій Юсов.

ГУР шукає розвідника / Фото: ТСН.ua

Процес відбору складний і багатоетапний, оскільки мова йде про залучення до спеціального розвідувального органу.

“Власне відбір кадрів, проведення індивідуальних співбесід, перевірка даних, ретельне медичне обстеження, перевірка рівня фізичної готовності, психологічні тести та інші етапи перевірки, які виключають різного роду непередбачувані ситуації, гарантують, що обрали найдостойнішу кандидатуру”, — розповів ТСН.ua Андрій Юсов.

Чи візьмуть кандидата без бойового досвіду, залежить від специфіки роботи, каже представник ГУР.

“Але навіть від початку повномасштабного вторгнення, в тому числі в бойових підрозділах, залучені люди, які не мали попереднього бойового досвіду. Але після відповідного навчання і ретельної підготовки зарекомендували себе найкращим чином. Те саме стосується і інших напрямків. Відсутність досвіду можна буде певним чином виправити. ГУР таку підготовку і навчання забезпечує. Разом із тим, безумовно, наявність досвіду — це вагомий аргумент для того, щоб розглянути людину на відповідну посаду”, — розповів ТСН.ua Андрій Юсов.

Представник ГУР зазначив, що на офіційному вебсайті ГУР МО України в розділі “Кар’єра” є активні посилання, що дозволять всім бажаючим подати свою заявку на проходження служби у воєнній розвідці. Для проходження військової служби необхідно заповнити анкету та надіслати резюме.

Чим рекрутинг відрізняється від мобілізації

Зазначимо, що розвідник — не єдина вакансія від Міністерства оборони України на сайтах для пошуку роботи. Нещодавно Міноборони запустило проєкт із рекрутингу до Збройних сил України. Рекрутери, такі як Lobby X чи Work.ua, працюють в інтересах армії безкоштовно. За задумом міністерства, проєкт має дозволити цивільним обрати підрозділ і посаду, де їхній досвід буде найбільш корисним.

Рекрутинг принципово відрізняється від мобілізації. Мобілізація — це коли вас викликають за повісткою з Територіального центру соціальної підтримки та комплектування. Рекрутинг — коли ви самостійно йдете на службу в ЗСУ. У другому випадку є можливість обрати, де служити та на якій посаді.

Які ще є вакансії

Окрім ГУР, українців до себе запрошують Сили оборони, 3 окрема штурмова бригада, 53 окрема механізована бригада, Харківська авіаційна ескадрилья ДПСУ, 228 батальйон логістики, 18 загін морської охорони ДПСУ та багато інших підрозділів.

У військо шукають від розробників, комунікаційників, відеомейкерів, водіїв і кухарів — до саперів, снайперів кулеметників і гранатометників. Актуальні вакансії можна переглянути на сайтах Lobby X та Work.ua.

Наприклад, Сили територіальної оборони ЗСУ шукають сапера. У його обов’язки входять роботи з інженерного облаштування, мінування та розмінування, робота з вибухонебезпечними предметами та виконання бойових завдань із підрозділом. Кандидат має бути придатним до служби за станом здоров’я і моральними якостями. Грошове забезпечення становить від 50 000 до 120 000 гривень залежно від поставлених завдань.

Скриншот / lobbyx.army

Нагадаємо, 3 окрема штурмова бригада ЗСУ давно практикує рекрутинг. Крім того, це єдина бригада в Україні, у якій існує поняття “пререкрутингу”. Це так званий тиждень штурмовика. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів командир штурмового взводу з позивним "Малий".

“Ти, цивільний, можеш прийти, тебе одягнуть, взують, покладуть у казармі спати, і ти проведеш тиждень за розпорядком, як живе штурмовик. Із тренуваннями та вогневою, фізичною підготовкою, відповідними умовами, харчуванням. Далі ти для себе вирішиш — це твоє чи ні. Тебе ніхто не буде змушувати. Такий тижневий тест штурмовика”, — каже військовий.

Після цього цивільні подають заявку і потрапляють до бригади. У всіх є можливість обрати спеціальність: оператор БПЛА, артилерист, механік-водій чи штурмовик. Або ж відмовитися долучатися до війська.

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