ГУР організувало спеціальний вишкіл для підлітків: чого там навчають (фото, відео)

Підлітки кажуть, що вони в захваті від вишколу.

Військовослужбовці спецпідрозділу "Артан", які висаджувалися в Криму, билися за острів Зміїний, "вишки Бойка" та провели десятки інших спецоперації в морі й на суші, тепер діляться досвідом із українськими підлітками. Воїни ГУР організували вже другий патріотичний вишкіл для дітей. Військовий табір розбили серед лісів Київщини. Там пів сотні хлопців і дівчат вчилися самозахисту, тактики, медицини.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Підлітки кажуть, що приїхали на вишкіл, щоб навчитись виживати в умовах війни.

Вишкіл ГУР: дітей навчають боротьбі

Поліцейський, майстер спорту з самбо, а сьогодні ще й дитячий тренер Олександр Лесь навчає дітей боротьби заради самооборони. Каже, нові знання учнів перевіряє одразу.

Вишкіл ГУР

"Ми проводимо легесенькі спаринги. Пара добровольців стають один навпроти одного", — каже Олександр Лесь.

16-річний Тимофій Лисенко на перший в житті вишкіл приїхав сам. Але вже знайшов споріднених духом.

"Живемо в тому великому шалаші, як одна велика сім’я", — розповідає хлопець.

Попередній вишкіл ТСН показала у липні. Тоді ці кадри в новинах побачила й мама хлопця.

"По телевізору почула і якраз були два останні місця на набір. І ми встигли буквально в останню секунду забігти у вагон", — каже учасник військового вишколу ГУР Тимофій Лисенко.

Тимофій

Також у таборі підлітки відпрацьовують роботу зі зброєю. На дітей падають іграшкові гранати. Хлопці й дівчата тримають у руках дерев’яну зброю. Тут усе бутафорія, окрім мотивації.

"Я хочу, щоб ці діти вміли врятувати себе, свою родину. І в майбутньому обрали правильний шлях і стали на захист нашої держави", — каже військовослужбовиця спецпідрозділу ГУР "Мала".

Вона каже, у вихованців — вир емоцій. Від підйому і до відбою — вони весь час зайняті.

Діти вже точно навчились накладати турнікет. Розрізняють між собою міни. А ще — правду від вигадок в історії України.

"В нас одна ціль. І ми робимо це все заради вас. Заради дітей от наших, сімей. Заради от нашої святої землі. І я вам даю слово, що ми ніколи здаватися не будем", — каже командир спецпідрозділу ГУР МО України "Титан".

Лекції та зустрічі з сучасними героями — найбільш спокійний час тут. І патріотичних вишколів ставатиме тільки більше.

"Зараз ми плануємо вже третій вишкіл, який відбудеться за декілька тижнів на Івано-Франківщині", — каже військовий ГУР МО України "Ліс".

Окрім військової справи й патріотизму, у дітях загартовують самостійність. Вони самі облаштовують побут. Носять воду. Миють посуд.

Після вечері підлітки зустрічають гостей — це Коля Сєрга. Вони роблять фото на пам’ять і біжать займати місця на карематах. Наступну годину на імпровізованій сцені серед лісу співатиме й гратиме культурний десант.

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