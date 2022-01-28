Густий дим валив з вікна: у Львові жінка вчаділа у власній квартирі

Густий дим валив з вікна: у Львові жінка вчаділа у власній квартирі

Рятувальники на місці виявили тіло пенсіонерки.

В одному з багатоквартирних будинків у Львові сталася пожежа. Про густий чорний дим, який валив із вікон квартири на четвертому поверсі, сповістили очевидці.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 січня.

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Рятувальники у спеціальних захисних апаратах шукали місце горіння і знайшли вже неживою 73-річну власницю помешкання.

Вогонь загасили, але він встиг знищити все майно, а також пошкодити стіни і стелю квартири. Причину займання - наразі ще з'ясовують.

Новини Львова: через пожежу загинула 73-річна жінка

Нагадаємо, у Львові чадним газом отруївся 5-річний хлопчик. Його доправили до міської дитячої лікарні.

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