Густий дим валив з вікна: у Львові жінка вчаділа у власній квартирі

Рятувальники на місці виявили тіло пенсіонерки.
В одному з багатоквартирних будинків у Львові сталася пожежа. Про густий чорний дим, який валив із вікон квартири на четвертому поверсі, сповістили очевидці.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 січня.
Рятувальники у спеціальних захисних апаратах шукали місце горіння і знайшли вже неживою 73-річну власницю помешкання.
Вогонь загасили, але він встиг знищити все майно, а також пошкодити стіни і стелю квартири. Причину займання - наразі ще з'ясовують.
Нагадаємо, у Львові чадним газом отруївся 5-річний хлопчик. Його доправили до міської дитячої лікарні.
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