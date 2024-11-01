Ґвалтівник намагався живцем спалити свою жертву: подробиці моторошного злочину

Медики боролися за її життя 10 днів, але врятувати дівчину не вдалося. У реанімації померла 15-річна дівчинка з Харківщини, яку жорстоко зґвалтував, побив та намагався спалити її товариш.

Подробиці цього моторошного злочину розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Зґвалтував і підпалив

На Харківщині 17-річний хлопець обманом затягнув 15-річну дівчину до себе додому, зґвалтував та намагався вбити. Про спробу жорстокого вбивства та зґвалтування повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Він зазначив, що підозрюваний – першокурсник коледжу. Все почалося зі святкування дня народження, на якому дівчина та хлопець відпочивали у спільній компанії в сусідньому селі, випивали. А потім друзі підвезли обох додому, висадили на перехресті.

Біля свого будинку хлопчина попросив допомогти йому відчинити двері, таким чином заманив дівчину додому та почав чіплятися. Дівчинка відмовила йому, вирвалася та побігла на вулицю. Саме там отримала перші удари – шість разів цеглиною по голові. Далі втратила свідомість, а він потяг її з подвір’я на город. Просто біля огорожі зупинився – зґвалтував непритомну дівчину та спробував її задушити руками. А далі, вже на городі, взявся живцем палити й облив дівчинку дизельним паливом. Коли тіло почало горіти - просто пішов спати.

Що хлопець сказав поліції

Розбудили хлопця крики сусідів. Дівчину, на якій тлів одяг, випадково помітив чоловік з сусідньої ділянки, коли вийшов в туалет. Він одразу впізнав школярку й покликав її матір.

Дощ, який ішов того дня, врятував життя дівчині – він не загасив полум’я повністю, але й не дав дитині згоріти. Хлопець не зміг пояснити поліції, навіщо таке зробив. Керівник слідчого відділу зазначив, що підозрюваний розповів усі деталі, але пояснення звірячої жорстокості немає.

В ту ніч вдома нікого не було, тому що парубок живе вдвох з батьком, той був на нічній зміні, працює охоронцем. Матір покинула родину, коли хлопцю було сім років. Це було травмою, кажуть родичі. А на початку російського вторгнення він пережив окупацію і це теж вплинуло на його психіку. Агресію хлопець проявляв і раніше, у власній родині – одного разу вдарив пляшкою по голові власну бабусю.

Дівчина померла від травм

У дуже важкому стані дитину доправили до реанімації - дівчинка обгоріла та отримала важкі травми. Медики 10 днів боролися за її життя, але марно. 31 жовтня Болвінов повідомив, що від страшних травм вона померла в реанімації.

Тепер хлопцеві інкримінують умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням. І, якщо провину буде доведено, все своє життя він може провести за гратами, втім це не поверне дівчині життя.

Як виявилося, дитина - з багатодітної сім’ї та була найстаршою, батько помер, а мама самотужки виховувала її та трьох молодших братів сама.

Суди тривають 4 рік

Четвертий рік тривають суди по іншій справі - про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті. У серпні 2021 року троє підлітків вчинили групове сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчинки. Увесь процес вони знімали на телефон, а потім злили відео серед учнів школи.

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Постраждала пояснила, що була з хлопцями в дружніх стосунках, а до підвалу, куди її покликали, прийшла сама. Про зґвалтування довго нікому не розповідала, бо відчувала страх і сором.

У 2023 році суд визнав хлопців — двох 15-річних братів-близнюків та їхнього 14-річного друга — винними за ч. 3. ст. 153 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Але через пом’якшувальні обставини суд звільнив підлітків від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку на два роки. Також суд зобов’язав хлопців виплатити по 60 тисяч гривень і покрити процесуальні витрати — понад 25 тисяч для кожного.

Після такого вироку справа набула розголосу, і омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що взяв її під особистий контроль. Він вбачає у вироку порушення права дитини на захист і справедливе судочинство.

Обвинувачені хочуть мобілізуватися

Закарпатська прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок та ухвалити новий. Після цього апеляційний суд повернув справу на новий розгляд. Але обвинувачені вирішили, що їм знову усе зійде з рук.

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2024 року двоє обвинувачених у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті стали повнолітніми і просто перед завершенням судового розгляду раптово захотіли стати військовими, тому вирішили мобілізуватися.

“Обухівський РТЦК ймовірно допомагає обвинуваченим у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті втекти від правосуддя через мобілізацію Двоє обвинувачених у справі зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності. У березні цього року їм виповнилося 18 років, і саме зараз, перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися”, - йдеться у повідомленні юридичної компанії “Міллер”, адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

Мобілізація як спосіб уникнути покарання

За словами адвокатів, двоє обвинувачених, яким виповнилося 18 років, не мають військової освіти, не проходили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди.

Втім, на засіданні 22 жовтня їхній захист подав клопотання про відкладення судового розгляду через те, що напередодні обвинувачених мобілізували. При цьому надані копії повісток про виклик до ТЦК не були ніким завірені, окрім того їх видав Обухівський РТЦК у Київській області, хоча обвинувачені постійно проживають у Закарпатській області, зазначають адвокати.

Адвокати заявили про аналогічну ситуацію з Обухівським РТЦК у “Кагарлицькій справі” — обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські вирішили мобілізуватися саме перед оголошенням вироку. Нагадаємо, що до 11 років ув'язнення було засуджено двох поліцейських, яких звинувачували у зґвалтуванні та катуванні жінки у відділку поліції в Кагарлику на Київщині 3 роки тому.

Махінації обвинувачених

Адвокат Юридичної компанії Міллер Ілля Воробйов припускає, що історія з мобілізацією підозрюваних у груповому зґвалтуванні на Закарпатті була зроблена для того, щоб затягнути судовий процес та уникнути справедливого покарання.

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У юридичній компанії пояснюють, що така ситуація по своїй суті призведе до зупинення судового розгляду стосовно двох обвинувачених до моменту їхньої демобілізації. Окрім того, третьому обвинуваченому в листопаді цього року також виповниться 18, і ймовірно, він теж спробує таким саме способом уникнути покарання.

Про цей випадок висловилася відома ведуча та громадська активістка Маша Єфросиніна.

“Кожного разу, коли в Закарпатській справі про зґвалтування неповнолітньої починається чергове судове засідання, я щиро сподіваюся, що зможу нарешті написати: це завершилося, справедливий вирок винесений. Але щоразу ця справа заходить на новий виток пекла під назвою гнила система. Пекла, яке триває більше трьох років, протягом яких маленька дівчинка, яка була зґвалтована трьома покидьками, чекає на справедливість”, - написала вона.

Єфросиніна також звернула увагу на те, що обвинувачені їдуть за 700 км від дому мобілізовуватися через Обухівський ТЦК, де вже мобілізовувалися інші обвинувачені в зґвалтуванні – поліцейські з Кагарлика.

“Ви, мабуть, пам‘ятаєте цю резонансну справу. І теж напередодні оголошення вироку. Такі от “збіги обставин” в Обухівському ТЦК”, - зазначила вона.

Де справедливість?!

Громадська активістка каже, що їй “дуже хочеться вірити, що цей плювок в обличчя суспільству, яке чекає на справедливість, і в першу чергу військовим, які нас захищають, ще можна зупинити”. Ба більше, вона зазначила, що свідомо висвітлює весь процес про зґвалтування дитини лише в одній справі – для того, щоб побачити всю реальність під назвою “притягання кривдника до відповідальності за насильство” в нашій країні від А до Я.

“А скільки дітей та жінок ґвалтують щодня? І скільки кривдників навіть до поліції “не доходять”. Уявити просто страшно, охоплює жах і розпач. Насильство в нашій країні не карається справедливо”, - написала вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Побив, зґвалтував і підпалив! Померла дівчинка, з якої по-звірячому познущався підліток!"

Нагадаємо,на Закарпатті двоє 14-річних хлопців, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки з інвалідністю, терміново виїхали за кордон.

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