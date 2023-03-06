Гвардія наступу готова спростовувати міфи про втрати під час штурмів: як готують підрозділи і чому беруть не всіх

Українське військо вже більше року воює, сотні тисяч бійців вміють бити ворога, але переважно в обороні, ще потрібно навчитися воювати в наступі.

В Україні інтенсивно готують штурмові підрозділи від Національної гвардії України. Бійці від теоретичних занять перейшли до практичних штурмових дій у лісистій місцевості. Нацгвардійців учать вести бойові дії в наступі, виявляти ворожі позиції, оточувати їх і, зрештою, знищувати ворога, йдеться в ТСН.

На вишколі короткі перебіжки максимум по три секунди і постійний пошук укриття. Завдання однієї групи не проявити мужність і безмежну сміливість в атаці, достатньо виявити ворога і тримати його під ударом, сусідні ж групи водночас заходять тихо з флангів і завдання виконано.

Після практичного заняття трохи захекані штурмовики вислуховують зауваження від інструктора. “В цілому непогано, тільки єдиний момент, не забуваємо про природні укриття, постійно знаходимо, тобто біжимо і якщо впали і нема поруч, відсовуємося, перекачуємося”, - радять інструктори.

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Боєць "Звір" хоч і промочив у лісі ноги, все одно посміхається. Він вже давно у війську, але останніх 9 місяців просидів у тилу, бійцю хочеться вже йти у наступ на ворога. “Все по справжньому! Тренуємося, займаємося. Враховувати тут потрібно майже все, контроль 360 градусів. Максимально потрібно бути зібраним, треба дивитися за товаришами, щоб не було френдлі-файєр”, - каже “Звір”.

Командир відділення розвідки "Гефест" своїми бійцями задоволений. Переконує, бажаючих вступити до Гвардію наступу прийшло стільки, що було з кого вибрати. “Йдуть і йде велика кількість, всіх бажаючих у нас немає можливості взяти до себе. Тобто вони проходять психологічний відбір, фізичну підготовку, ми дивимося на їхні морально-вольові якості і ухвалюємо рішення, чи підходять вони нашому підрозділу”, - розповідає командир підрозділу розвідки.

У Гвардії наступу бійців вчать не лише штурмувати, але й тримати оборону, надавати першу медичну допомогу пораненим, а ще проводять заняття з аеророзвідки, вчать розумітися на картах. Українське військо вже більше року воює, сотні тисяч бійців вміють бити ворога, але переважно в обороні, ще потрібно навчитися воювати в наступі.

Наступ - це не обов'язково втрати. Командир батальйону переконує, якщо все робити по науці, то втрат навіть у наступі можна уникнути. “Це ми звикли по радянських звичаях, що ми наступаємо і несемо більше втрат, але в цій ситуації, так як проходять навчання і злагодження, цей міф можна розвіяти. Тим і відрізняється Гвардія наступу від інших підрозділів. В першу чергу тим, що тут збираються вмотивовані люди, які розуміють для чого вони прийшли і які на них будуть покладені задачі”, - каже командир батальйону бригади “Буревій” Костянтин Вахрамєєв.

Командир дивиться на заняття і вірить у своїх бійців. Каже, ці у наступ підуть, ворога битимуть, от лише потренуються ще трохи.

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