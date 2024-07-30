Хто першими отримає повістки в серпні: адвокат Роман Сімутін відповів

Першими, хто ймовірно отримає повістки на ВЛК у серпні, будуть ті військовозобов’язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання.

Першими, хто ймовірно отримає повістки на ВЛК у серпні, будуть ті військовозобов’язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях мобілізації.

За його словами, першими, хто ймовірно отримає повістки на ВЛК у серпні, будуть ті військовозобов’язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання.

"Отримають повістки не всі. Дані оновили більше 4 мільйонів 600 тисяч військовозобов’язаних. Половина може мати відстрочки, інвалідність, трьох дітей. У певної кількості є бронювання. Залишається близько 1,5 мільйонів, які нібито не мають ніяких підстав. Не виключено, що тим, хто не має відстрочки та бронювання – їм прийдуть повістки", - каже Роман Сімутін.

За словами Сімутіна, якщо громадянин не оновив дані, а в реєстрі "Оберіг" немає даних на військовозобов’язаного, то працівники ТЦК будуть піднімати паперову справу та вручну виписувати повістку.

"Але ж таку людину можуть виявити і на блокпосту", - уточнює адвокат.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін також повідомив, що на ухилянтів можуть накласти штраф від 17 тис. грн. до 25 тис. 500 грн.

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