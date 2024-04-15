Хабар, елітне авто під час війни та дорога нерухомість: в Україні спалахнув гучний скандал через суддю

Одіозний суддя Київського апеляційного суду Віктор Глиняний, якого разом з колегами гучно затримали на хабарі в 35 тисяч доларів повернувся до суддівства.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Суддя, якого звинувачували у хабарництві, знову на роботі

Минулого року 29 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та детективи НАБУ взяли на гарячому одразу 4 суддів Київського апеляційного суду: Юрія Сливу, Ігоря Паленика, Вячеслава Дзюбіна і Віктора Глиняного.

Слідчі з'ясували, що за хабар в $35 тисяч судді мали скасувати арешт майна на два літаки у справі колишнього керівника "Мотор-Січі", зрадника України В'ячеслава Богуслаєва.

"Дійсно, що я вам сказав, дійсно, йде досудове розслідування справи, там, де мені повідомлено про підозру", - заявляв Глиняний.

Віктор Глиняний

Проте зараз суддя уже повернуся до роботи та сам судить підозрюваних. Виявилось, що Віктора Глиняного, після того як детективи знайшли у нього його частину хабара - більше 8 тисяч доларів, взяли під варту. Та вже за 10 днів суддю відпустили. За нього внесли 5 млн гривень застави, гроші надійшли на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Хто сплатив таку суму - невідомо. При цьому офіційна зарплата у Глиняного у Київському апеляційному - не перевищує трьох мільйонів гривень на рік. Ще 234 тисячі гривень він отримує як пенсіонер.

Під час війни суддя купив авто BMW X5 2022 року в найпрестижнішій комплектації.

Та витрати у кілька мільйонів гривень для цього представника Феміди - звична справа. Буквально за півтора місяці до арешту, у розпал війни він придбав собі елітне авто - BMW X5 2022 року в найпрестижнішій комплектації. Вартувала йому автівка більше 80 тисяч доларів - як вказав сам Глиняний в декларації, обійшлася в 3 млн 300 тисяч гривень. До речі, в цій машині слідчі і знайшли хабар.

Електронна декларація судді

12 грудня антикорупційний суд наклав арешт на вилучені в ході обшуку в автомобілі BMW Х5 Глиняного $8300 готівки, рекламну брошуру

Крім дорогої автівки у родини Глиняного ціла купа нерухомості. Сам він володіє 72 метровою квартирою у Києві на Позняках та будинком площею 174 кв. м на околиці столиці. Має 4,5 гектари землі на Чернігівщині. Ще 4 земельні ділянки у Чернігівській області оформлені на 84-річну матір судді. Як і дві 40 метрові квартири у новобудові на Позняках. Щоправда користується мама Глиняного його квартирою у 72 кв метри.

З квартирами в Києві і молодший син судді із дружиною, який фігурував як прокурор у справах, що розглядав його ж батько.

Віктор Глиняний на роботі

Чому суддя і далі працює - пояснення експертів

Глиняний за час своєї роботи судді встиг засвітитися, як рекордсмен в Апеляційному суді за кількістю поданих на нього скарг у 2012-2015 році. Втім жодну з них не вважали підставою для відсторонення судді, навідміну від зафіксованого і показаного на всю країну хабаря.

Після нього Вищої ради правосуддя таки відсторонила суддю – 15 грудня 2023 року

Те, що сьогодні суддя із офіційною підозрою в хабарі сам виносить судові рішення - обурює не лише пересічних українців, а й експертне середовище.

"Дивіться, ситуація дика, очевидно, даруйте на слові. Такого не може бути і зрозуміло, що це означає для довіри до суду. Якщо суддю підозрюють у вчиненні злочину і тут він виходить, іменем України, ухвалює рішення в справі", - каже голова Фундації DJURE Михайло Жернахов.

Втім справа тут, пояснюють експерти, у дещо, м'яко кажучи, дивних нормах закону.

"Якщо ми дивимося на норму 64, вона дозволяє можливість відсторонення судді на 2 і продовження цього терміну ще на 2 місяці. Тобто загальний срок в межах одного клопотання з одних і тих самих підстав є 4 місяці. Після цього ще раз звертатися, тобто повторно, як ми вже говорили вище, не можна", - каже юрист ГО "Антикорупційний штаб" Віталій Гусак.

САП не може винести повторно подання, якщо немає інших обставин, а ВРП без подання не може відсторонити суддю.

Експерти наполягають - закон неправильний, бо поза всякою логікою і суддівською етикою кидає тінь на судову систему подібними випадками.

Віктор Глиняний

"І це дійсно проблема, тому що деякі злочини розслідуються довше, набагато ніж чотири місяці. І потім закінчуються ці строки, і немає законної можливості для прокуратури і Вищої ради правосуддя ці строки продовжити. Я думаю, що і закон потрібно змінювати в частині можливості збільшення цього строку. Ну і, звичайно, потрібно очищувати судову владу далі, щоб в судів не виникало таких думок, що можна вийти, поки по тобі є розслідування, кримінальне провадження і розслідування, його продовжувати, заробляти гроші далі в суді, чи з яких мотивів пан Глиняний або інші подібні його колеги виходять на роботу і далі слухають справу", - каже каже голова Фундації DJURE Михайло Жернахов.

Як тільки завершиться досудове розслідування, обставини якого САП нам поки що не розголошує, суддю Глиняного знову мають відсторонити.

Нагадаємо, на Миколаївщині до літа хочуть висадити 12 мільйонів нових дерев.

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