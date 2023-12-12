Хакери частково досягли своєї мети: президент "Київстару" розповів подробиці потужної кібератаки

На цей момент фахівці не бачать жодних витоків персональних даних з мережі "Київстар", запевнив Олександр Комаров.

Президент "Київстару" Олександр Комаров розповів подробиці потужної хакерської атаки та збій у роботі мобільного оператора.

Комаров зазначив, що хакери частково досягли своєї мети. Про це президент "Київстару" розповів в ефірі телемарафону 12 грудня.

"Це війна. Війна проходить не тільки на полі битви. Вона проходить також у віртуальному кіберпросторі, і, на жаль, ми вразливі в результаті цієї війни. Насправді, це – проникнення в інфраструктуру і руйнування інфраструктури. Основна ціль цієї атаки – максимально можливе руйнування IT-інфраструктури оператора", – зазначив він.

Комаров зазначив, що дані про останні дзвінки перебувають на інших елементах інфраструктури. Найбільш вразливою є геолокація.

"На цей момент ми не бачимо жодних витоків персональних даних з мережі "Київстар". Загалом це досить видима картина, коли у вас починають скачувати дані з Мережі", - уточнив він.

Комаров наголосив: "Висновок - що ціллю було руйнування інфраструктури, і я скажу, що вони досягли частково цієї мети. За рахунок реагування співробітниками "Київстар".

Президент "Київстару" розповів, що хакери суттєво пошкодили IT-інфраструктуру, були обмежені доступи.

"Ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні, тому ми виключали "Київстар" фізично з мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури "Київстару", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання , чи було це спробою анексувати мережу, Комаров заперечив. Він сказав, що це була спроба зруйнувати мережу.

"Ми бачимо з вами перш за все клієнтські сервіси, але мережа працює також для багатьох фінансових сервісів, працює для багатьох логістичних сервісів. Тобто вона проникає в усі елементи нашого життя і у бізнес-життя, тому це дуже суттєвий вплив в тому числі і на економіку і на працездатність економіки", - підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ситуація в “Київстарі” критична! Частково зруйнована інфраструктура. Президент компанії про подію.

Нагадаємо, кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ та з'ясовує, хто за нею може стояти.

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