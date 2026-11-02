"Гаманці спорожніють ще швидше": аналітики назвали продукти, які стрімко здорожчають у листопаді

Економісти попередили про здорожчання товарів / © pexels.com

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За оцінками економічних експертів, у листопаді темпи інфляції в Україні дещо сповільняться, проте загальний рівень зростання цін залишиться високим. Ринок вже адаптувався до вересневого стрибка та нових логістичних викликів, однак дорожчий продуктовий кошик, подорожчання зв'язку та «генераторна націнка» продовжуватимуть тиснути на гаманці українців.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Стабілізація після вересневого шоку: проігнорувати інфляцію не вдасться

Фахівці зазначають, що найвищий показник зростання цін у цьому році ми вже пройшли у вересні, коли інфляція сягнула 2,1% порівняно з серпнем.

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Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик: «Інфляційний шок вересня вже врахований, зокрема у логістиці, ринок адаптувався до того, що товари тепер перевозяться довше і перевезення коштує дорожче. Якщо у вересні ми побачили найвищу у цьому році інфляцію — 2,1% до серпня, то у жовтні вона сповільниться до 1,5%, а у листопаді становитиме не більше 1,2%.

Пришвидшуватимуть інфляцію три чинники: дорожчий продуктовий кошик, зростання на 5–10% послуг на інтернет і мобільний зв’язок через знищення дата-центрів, і, нарешті, подорожчання побутових послуг, на вартість яких впливатиме зростання цін на пальне і "генераторна націнка"».

Продовольчий кошик вдарить по кишенях найбільше

Інший економічний аналітик дає трохи вищі розрахунки та попереджає, що реальне подорожчання базових продуктів харчування буде значно відчутнішим за середньостатистичні показники.

Андрій Забловський, економічний експерт: «У жовтні інфляція очікується на рівні близько 2%, а у листопаді — до 1,5%. Та це умовні середньостатистичні показники. По факту продовольча інфляція буде на рівні 3–5% за рахунок зростання цін на молокопродукти, яйця, хліб, м’ясо та рибу».

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