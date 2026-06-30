"Ганебна історія": Сирський відреагував на скандал навколо полку "Скеля"

Олександр Сирський

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував скандал навколо полку "Скеля" після журналістського розслідування про можливі порушення у частині.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ексклюзивно для ТСН у межах національного телемарафону "Єдині новини".

Він назвав ситуацію "ганебною історією", яка не повинна існувати у Збройних силах країни, що воює.

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"Звичайно, це ганебна історія в сенсі того, що вона існує взагалі в Збройних силах у країні, яка воює. Військовий не повинен гинути в тилу точно, а повинен готуватися до захисту своєї держави", — заявив Сирський.

За його словами, після появи інформації про ці випадки ще взимку вже проводилися перевірки. До роботи були залучені Військова служба правопорядку, військовий омбудсмен і різні комісії.

Сирський зазначив, що саме щодо цього полку було порушено кілька кримінальних справ, які перебувають у роботі.

За його словами, командування вважало, що після попередніх перевірок негативні явища було усунено. Командир полку доповідав, що висновки зроблено, до порушників вжито заходів, а людей, які дискредитували підрозділ або були небажаними в полку, перевели до інших частин.

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Після появи нових матеріалів до полку направили комплексну комісію. До її складу увійшли офіцери різних структур Генерального штабу та Військової служби правопорядку.

Комісію очолює один із заступників начальника Генерального штабу, бригадний генерал Шевченко, якого Сирський назвав досвідченим офіцером.

Перед комісією поставили конкретні завдання: перевірити всі можливі місця, де могли відбуватися порушення, оглянути полігони, а також встановити реальне місцеперебування осіб, які раніше вчиняли правопорушення.

Крім того, Державне бюро розслідувань відкрило провадження. Сирський заявив, що ЗСУ працюють у взаємодії з ДБР та омбудсменом.

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"Зробимо все для того, щоб усі ці випадки були викриті і всі порушники, залежно від того, які вони скоїли порушення, були покарані", — наголосив головнокомандувач.

За його словами, якщо йдеться про кримінальні злочини, винні мають понести кримінальну відповідальність. Якщо йдеться про дисциплінарні порушення — мають бути застосовані відповідні дисциплінарні заходи.

Правові рішення щодо керівного складу полку ухвалять після завершення роботи комісій.

Скандал довкола "Скелі" — останні новини

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини розпочинає перевірку інформації щодо можливих серйозних порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

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Офіс військового омбудсмана України разом із Військовою службою правопорядку в червні 2025 року ідентифікував групу інструкторів, які організовували знущання у 425-му ОШП "Скеля".

Окрім цього, за даними журналістів, від кінця 2025-го до весни 2026 року серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей.

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