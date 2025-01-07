Хаос і паніка у Придністров'ї: люди без газу, тепла і світла, Путін кинув Тирасполь

Що відбувається зараз у невизнаному Придністров'ї, що каже Москва, які заяви лунають у Кишиневі та як на ситуацію, що склалася, реагують в ЄС – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Без газу, майже без води і під загрозою опинитися повністю без світла. У невизнаному Придністров’ї усе ближче гуманітарна катастрофа! Людей у Придністров'ї Кремль кинув напризволяще, місцеві тепер рятуються від холоду біля польових кухонь, аби взяти хоча б теплого чаю та стягують до домівок хмиз. Тим часом Росія вдалася до погроз на адресу Молдови і вішає мільйонні борги за газ на Кишинів. Що відбувається зараз у невизнаному Придністров'ї, що каже Москва, які заяви лунають у Кишиневі та як на ситуацію, що склалася, реагують в ЄС – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Придністров’я на межі катастрофи!

Окупований Росією молдавський регіон Придністров’я вже шостий день перебуває без постачання російського газу і все це у розпал зими.

Що відбувається?

Водночас так звана влада невизнаної "ПМР" відмовилась від пропозиції Кишинева про закупівлю газу для регіону коштом Молдови. Але тут виникає й інша проблема — цілком залежні від Кремля керівники Придністров'я не мають фінансових резервів, аби закуповувати газ у європейських — в першу чергу румунських — енергетичних компаній. І ситуація з кожним днем лише погіршуватиметься. Але Росія дарма часу не гає і вдалася до погроз на адресу Молдови. Зокрема з'явилася заява посольства Росії у Молдові. У відомстві заявили про стурбованість закликами у Молдові до силового вирішення проблеми Придністров'я і наголосили, що такі дії не залишаться без відповіді.

Так, росіяни стверджують, що молдовські та українські ЗМІ начебто намагаються перекласти відповідальність за енергетичну кризу у Придністров’ї на Москву: "Пропагандистские атаки направлены на то, чтобы взорвать доверие приднестровцев к России. Более того, некоторые "горячие головы", по молчаливому согласию молдавских чиновников, предлагают решить приднестровский файл силовым путем. Мы неоднократно предупреждали, что такие действия не останутся без ответа".

Звинувачення Росії

Ба більше, там назвали кризову ситуацію, що склалася у Придністров’ї, "штучною", і звинуватили у її створенні колективний Захід та Україну.

“Пусть никто не сомневается: защита российских граждан и соотечественников является абсолютным приоритетом нашей внешней политики”, — заявили у посольстві Росії в Молдові.

Регіон замерзає! Але найстрашніше — попереду!

Придністров’я замерзає вже шостий день поспіль. Резерви для дитсадків, шкіл та лікарень завершились ще кілька днів тому. У селах і містах, включно з адміністративним центром невизнаної республіки Тирасполем, почалися віялові відключення електрики. Але це не усі проблеми. В уряді Молдови попередили про ризик повного виходу з ладу енергосистеми так званого Придністров'я. Як пишуть ЗМІ, держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин БоросАн заявив, що у Придністров'ї після припинення постачання російського газу дефіцит електроенергії вже становить близько 30%.

Крім цього, там розпочалися відключення води – повідомляють місцеві ЗМІ. А через усі ці перебої в Тирасполі вже почали працювати польові кухні.

Може не бути зв’язку та інтернету! Як рятуються люди?

Але і це не все, тепер місцевих також попереджають і про можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. А щоб обігріти будинки, багато мешканців почали збирати хмиз у парках, посадках і чагарниках біля водоймищ.

У Тирасполі організовані місця продажу дров, але на один будинок можна придбати обмежену кількість деревного палива.

Значна частина громадського транспорту зупинила роботу. Наприклад, у Бендерах — жодної маршрутки. Російські сепаратисти дозволили заправлятися метаном на газових заправках лише транспорту, що належить так званим державним підприємствам та організаціям.

Отже, "непокірний" проросійський регіон окутує темрява, холод, голод, хвороби... Ну а на Росії у цей час все стабільно.

“Газова голка”, звинувачення, наслідки

Упродовж трьох десятиліть невизнана республіка сиділа на газовій і що важливо — безкоштовній голці Москви, за що усі ці роки росіяни зберігали свою військову присутність у регіоні. А сепаратисти з ПМР ще й примудрялися заробляти на блакитному паливі гроші від Кишинева, бо на підконтрольній їм території опинилася молдавська державна районна електростанція, яка генерувала від 50 до 80% світла, що подавалася на правобережжя.

Тепер у Москві вирішили, що за газовий бенкет треба виставити рахунок, але не підконтрольному регіону, а офіційному Кишиневу, а це понад 700 мільйонів доларів. Зокрема глава невизнаної Придністровської молдавської республіки Вадим Красносельський заявив, що Молдова нібито намагається перекласти борг "Газпрому" на суму 709 мільйонів доларів на Придністров'я.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан звинуватив "Газпром" у невиконанні договірних зобов’язань із постачання газу. Він нагадав, що за договором, підписаним 29 жовтня 2021 року строком на п’ять років, Молдова не має заборгованостей. Водночас республіка не споживає російського газу з кінця 2022 року. Весь обсяг газу, а це 5,7 млн кубічних метрів на добу, який надходив від "Газпрому", прямував у Придністров'я. Але регіон не платив за газ багато років, тож борг вже перевищує 10 мільярдів доларів. Але борг молдовський уряд не визнає.

Російський газ перекрили

Для тих, хто десь випав, нагадаємо, що 1 січня припинився транзиту російського газу через територію України. Транспортування російського газу припинено від точки входу Суджа на східному кордоні України до точок виходу на західному і південному кордонах країни. Після того, як Україна припинила транзит російського газу, у Придністров'ї вимкнули централізоване опалення та гаряче водопостачання через відсутність газових поставок. А вже через відсутність газу у Придністров’ї припинили подавання тепла та гарячої води для населення, бюджетних установ і організацій.

Як Кишинів виходить із ситуації?

Водночас молдовська влада заявила, що Кишинів пропонував Тирасполю купувати для регіону європейський газ власним коштом, однак там відмовилися від цього. Але традиційно Росії треба знайти крайніх і як завжди винна Україна та Захід. За даними тамтешньої "влади", запаси газу в ПМР закінчаться протягом місяця.

Але офіційний Кишинів непогано підготувався до кризового моменту. Ще до початку повномасштабного вторгнення там подбали про електропостачання з Румунії. Нині вони близько 60% імпортують від сусідів, а з 2022 припинили купувати російський газ і хоча нині комуналка для споживачів здорожчала, а влада просить людей економити електрику, ситуація загалом не настільки критична. У коментарі для ТСН.ua молдавський аналітик Сергій Тофілат розповів, що вже наприкінці цього року добудують нову лінію електропередачі з Румунії.

"Влада" Придністров’я відмовляється від допомоги!

Водночас на тлі енергокризи у Кишиневі все ж вирішили протягнути руку допомоги сепаратистському регіону: пропонують забрати хворих з лікарень до себе, але в Типасполі відмовилися, ба більше, там продовжують вимагати, аби Молдова заплатила за спожитий ними газ.

Втім, примітно, що до енергокризи самопроголошена придніпровська “влада” аж ніяк не готувалася. У регіоні немає газових сховищ, людей не закликали закупитися обігрівачам.

Та що цікаво, Кремль не поспішає на допомогу, хоча має альтернативні способи постачання, наприклад, через трансбалканський шлях. Тож тепер усе, на що залишається сподіватися сепаратистам, це запаси вугілля з окупованого Донецька, але і їх заледве вистачить до кінця зими.

Кремль створив кризу не просто так!

Але доводить Кремль регіон до гуманітарної кризи не просто так. Усі експерти, з якими поспілкувалися журналісти ТСН, одноголосно причиною називають майбутні парламентські вибори у Молдові, вони мають пройти цьогоріч, і визначать, чи буде Молдова йти євроінтеграційним курсом чи ні. А ось Придністров’я у цьому контексті стало розмінною монетою, аби розхитати і без того нестабільний регіон. Друга причина — натиснути на Київ, аби українська сторона відновила транзит російського газу.

Росія "викусить"?

Однак ця історія може обернутися проти самої Росії, кажуть фахівці, адже якщо Москві не вдасться прогнути під себе Молдову і на поміч прийдуть країни Євросоюзу, це означатиме, що самопроголошеному Придністров’ю таки доведеться просити допомоги у Кишинева, а це відкриватиме шлях до потенційного повернення цієї території назад до складу Молдови. І заяву про ситуацію в Придністров’ї вже зробили і в Єврокомісії. У ЄС розуміють обстановку в Придністров'ї у зв’язку з припиненням газопостачання та обговорюватимуть вирішення цієї проблеми з молдовською стороною. Таку заяву зробила офіційна представниця Єврокомісії Анна-Кайса Іконен на брифінгу в Брюсселі.

"Ми усвідомлюємо серйозність ситуації в Придністров'ї. Ми перебуваємо в регулярному контакті з молдовською владою, щоб пом’якшити наслідки припинення поставок російського газу в країну", – зазначила представниця Єврокомісії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ХАОС І ПАНІКА В ПРИДНІСТРОВ'Ї! Люди без газу, тепла і світла! Путін кинув Тирасполь!

Нагадаємо, 1 січня припинився транзит російського газу територією України. Через відсутність газу у Придністров’ї припинили подавання тепла та гарячої води для населення, бюджетних установ і організацій. Молдавська влада заявила, що Кишинів пропонував Тирасполю купувати для регіону європейський газ власним коштом, однак там відмовилися від цього.

До слова, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявляв, що настав час повернути Молдові законний контроль над Придністров’ям.