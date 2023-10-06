Хаос у США й допомога Україні: чому відставка спікера Палати представників - небезпечний сигнал не лише для Києва

Дональд Трамп вже заявив, що хоче стати наступним тимчасовим спікером до обрання постійного головуючого в Палаті представників, який, до речі, є третьою держособою в США після президента й віцепрезидента.

Здається американська комедія в жанрі політичної сатири "Не дивіться вгору" з Леонардо ді Капріо та Дженіфер Лоренс у головних ролях стала реальністю. Як і в кіно про комету, яка знищить людство, трампістів у лавах республіканців дуже довго попереджали про хаос, в який вони хочуть занурити Америку. Й на кону не лише подальша підтримка України у війні з Росією.

Вперше в історії американської політики, що була відома своєю системою стримувань і противаг, спікера Палати представників Конгресу США, республіканця Кевіна Маккарті, відправили у відставку. Причому зробили це його ж однопартійці з протрампівського крила MAGA (скорочення від передвиборчого слогану Трампа Make America Great Again - Зробимо Америку знову великою - ред.), спочатку зареєструвавши відповідне подання, а потім додавши 8 ключових голосів.

Іронія цієї історії ще й в тому, що сходження Маккарті на посаду спікера 10 місяців тому відбулося лише після домовленості з MAGA. Щоб бути обраним, а для цього знадобилося аж 15 голосувань, він навіть спростив процедуру власного ж усунення з посади, що зіграло з ним злий жарт. Якщо він думав, що зможе домовитися чи приборкати протрампівське крило в Республіканській партії, то цей розрахунок був помилковим. MAGA не лише проти подальшої підтримки України у війні проти Росії. Вони ледь не довели США до дефолту, а зараз занурили весь Конгрес у хаос на невизначений термін.

За останній тиждень ТСН.ua написав кілька статей про бюджетну кризу, в яку поринули США, як це може відбитися на подальшій підтримці України, й чому це не зрада, як про це дописували в соцмережах. Проте зараз після відставки Кевіна Маккарті, що відбулося вперше в американській історії, все набагато серйозніше й виходить далеко за межі лише підтримки України.

Хаос і невизначеність: коли Конгрес знову запрацює

Коли пристрасті на Капітолійському пагорбі трохи вщухли, а конгресмени розʼїхалися по округам, американські аналітики, експерти та ЗМІ взялися досліджувати, що ж насправді сталося, чому невеличкій групі ультраправих республіканців вдалося поставити на коліна всю Палату представників Конгресу США. The Washington Post пише, що відставка Кевіна Маккарті - це не рядова подія, хоч і сталася вперше в історії, що може вказувати на серйозні проблеми в американській демократії.

Напередодні зловісного голосування за відставку Кевіна Маккарті, багато республіканців публічно попереджали крило MAGA, що своїми діями вони роблять гірше не лише для України, виступаючи проти подальшої збройної підтримки Києва, а й для самих США. Адже, щоб запобігти "шатдауну" (так у США зветься зупинка роботи всіх американських держорганів, якщо до 30 вересня Конгрес не встигає ухвалити бюджет на наступний рік), Палата представників схвалила тимчасову бюджетну резолюцію на наступних 45 днів.

Так, звідти викинули навіть $6,1 млрд, які були передбачені для України до 17 листопада, вже не кажучи про $24 млрд, які Адміністрація Байдена просила виділити Конгрес ще до кінця 2023 року. Це було однією з головних умов групи MAGA, яку Кевін Маккарті не міг ігнорувати, бо критично залежав від їхньої підтримки, знаючи, що в будь-який момент вони можуть ініціювати подання щодо його відставки. В підсумку так і сталося, проте з дуже негативними й непередбачуваними наслідками для самої Америки. Дедлайн у 45 днів, який спливає 17 листопада, й за який Конгрес має схвалити повноцінний бюджет на наступний рік, нікуди не подівся. Ба більше, до цього додалася ще одна проблема, - обрання нового спікера Палати представників.

"У моїх колег є вибір: бути агентом хаосу, або повернутися до роботи", - заявляла конгресменка від Республіканської партії Ешлі Хінсон у день відставки Маккарті, яка була на його боці. Щодо хаосу попереджав ще один республіканець Том Коул, наголошуючи, що Кевін Маккарті зробив правильну річ, запобігши "шатдауну". Проте основною причиною, чому 8 ультраправих республіканців із групи MAGA підтримали відставку Маккарті, стала, за їхніми словами, його змова з демократами, щоб добрати необхідні голоси принаймні за тимчасову бюджетну резолюцію. Ну, а потім демократи в повному складі проголосували за відставку Маккарті, хоч деякі американські ЗМІ напередодні й писали, що, можливо, вони захочуть його врятувати в обмін на великі поступки з його боку, зокрема й щодо подальшої підтримки України. З іншого боку, навіщо демократам брати на себе політичну відповідальність і вирішувати внутрішні проблеми республіканців за них самих.

Виконуючим обовʼязки до обрання нового спікера Палати представників буде Патрік МакГенрі від Північної Кароліни. Проте він не має повноважень керувати нижньою палатою. Республіканець від Флориди із лав MAGA Метт Гетц, який і подав клопотання про відставку Маккарті з посади спікера, запропонував на заміну лідера республіканської більшості в Палаті представників Стіва Скаліза від Луїзіани, союзника Маккарті, який вже й сам заявив про своє висування. Конгресмен від Огайо Джим Джордан також висунув свою кандидатуру. Проте, чи мають вони необхідних 218 голосів, теж невідомо. Наразі ж ясно одне: 10 жовтня відбудеться номінація кандидатів, а попередньо 11 жовтня - голосування за нового спікера.

Проте, на думку автора статті в The Washington Post, проблема навіть не в наступнику Маккарті, ким би він не був. Як показують голосування за обмеження боргу, змін до правил працевлаштування, екологічну політику, охорону кордону з Мексикою тощо, - справа не лише в цих восьми ультраправих республіканцях, які підтримали відставку Кевіна Маккарті. Тих, хто завжди проти, в лавах республіканців десь до 25 людей, що демонструє жорсткий розкол у партії за рік до президентських виборів і майже вже стовідсоткового висування Дональда Трампа, який заявив, що хоче бути "перехідним" спікером. Американські ЗМІ й колишні конгресмени сумніваються, що це можливо (хоча б з огляду на те, що Трамп є обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах ред.), проте саме його кандидатуру може просувати крило MAGA, вчергове здіймаючи чимало галасу.

Подальша допомога Україні: чи є ризик, що США поринуть у повний хаос

"Це мене хвилює". Так Джо Байден прокоментував занепокоєння щодо спроможності США й надалі допомагати Україні через хаос у Конгресі, де насправді є необхідна двопартійна підтримка щодо подальшої допомоги Києву. Разом із тим президент Байден запевнив, що є й інші механізми її продовження, якщо Палата представників буде заблокованою дуже довго. За інформацією видання Politico, один із таких варіантів, - це грантова програма Держдепу для закордонного військового фінансування.

"Палата представників фактично заморожена. Ми не можемо реально просувати законодавство. Ми навіть не можемо передати законопроекти в комітети. Є сценарії, коли це (обрання нового спікера Палати представників- ред.) може тривати тижнями", — заявив республіканець від Луїзіани Гаррет Грейвс.

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Одразу після своєї відставки вже колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті неочікувано жорстко став на бік України: розкритикував Джо Байдена за повільне надання Києву певних видів озброєнь; порівняв Путіна з Гітлером; і додав, що сьогодення йому сильно нагадує 1930-ті, коли світ був на порозі Другої світової.

Проте майбутнє продовження фінансової і військової допомоги Україні з боку США залишається досить непевним. Всі американські ЗМІ, описуючи ситуацію на Капітолійському пагорбі, кажуть про хаос. І справа навіть не в тому, що проти підтримки Києва трампістське крило MAGA. Будь-якому кандидату на посаду спікера буде важко зібрати необхідну кількість голосів за своє призначення через досить незначну перевагу в Палаті представників на користь республіканців. Тому наступнику Маккарті або доведеться знову враховувати примхи MAGA, або шукати підтримки у демократів, за що власне й поплатився посадою Маккарті.

"Немає гарантії, що Конгрес схвалить додаткові мільярди для України, й Путін явно чекає, чи Трамп, який критикує допомогу для захисту України, переможе Байдена на виборах наступного року", - пише The New York Times про кризу в США.

Цікаво, що за тиждень до відставки Маккарті колишній міністр оборони США Роберт Гейтс у своїй статті для Foreign Affairs написав, що в часи, коли Америка може зіткнутися з нечуваними загрозами власній безпеці, коли за кілька років сукупний ядерний арсенал Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану може вдвічі перевищити американський, Вашингтон не здатний на сильну відповідь через шалену поляризацію й політичні чвари всередині країни. У своїй колонці для CNN міжнародна оглядачка цього телеканалу, а також The Washington Post та World Politics Review Фріда Гітіс закликає читачів задуматися, як те, що відбувається на Капітолійському пагорбі, виглядало для народу України, на додачу до того, що військові арсенали країн-членів НАТО порожніють, що цілком в інтересах Путіна.

"Українці жорстоко боролися, захищаючи свою країну, й важко уявити, що це колись припиниться. Але шанси на перемогу зменшаться, якщо США припинить підтримку. Програш України означав би поразку для НАТО, США й демократичного світу. Перемога Росії не лише додасть повноважень Путіну, який неодноразово заявляв про своє бажання відновити колишній СРСР і навіть більшу Російську імперію, але й надихне інші автократії, як-от Китай, розширити свої кордони силою", - вважає оглядачка.

Білий дім і Пентагон неодноразово обіцяли, що знайдуть механізми забезпечення безперервності допомоги Україні. Звучали заяви, що грошей на зброю для Києва вистачить ще десь на півроку. Проте справа не лише в цьому.

По-перше, якщо Адміністрація Байдена разом із Демократичною партією не проявлять силу, криза поглиблюватиметься, навіть якщо Палаті представників вдасться досить швидко обрати нового спікера.

По-друге, Вашингтону треба задуматися, який сигнал США надсилають своїм європейським партнерам на тлі власне падіння підтримки серед самих американців надання Україні зброї. Схоже, що у проросійського президента Угорщини Віктора Орбана зʼявився новий союзник в ЄС, - колишній прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який зі своєю партією Smer-SD нещодавно переміг там на парламентських виборах і вже закликав припинити військову допомогу Україні.

За словами Володимира Зеленського, якщо Росії дати паузу й відновити сили, то до нової агресії Кремль буде готовим вже після 2028 року. США мають не зволікати, а нарешті надати Україні далекобійні ракети ATACAMS. Навіть під час жорсткої політичної кризи, це стане потужним сигналом для європейських партнерів. Передовсім для канцлера Німеччини Олафа Шольца, який все ще вважає, що передача Україні ракет Taurus може призвести до ескалації війни. До того ж, в умовах дефіциту грошей і заблокованого Конгресу, Адміністрація Байдена могла б передати Україні $300 млрд заморожених російських активів. Проте це рішення досі блокується.