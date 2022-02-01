Хапали за шию заради фото: Мережу збурило відео з Рівненщини, де невідомі робили селфі з лебідкою

Орнітологи пояснили, чому такі дії небезпечні і для птахів, і для людей.

Відео, як чоловіки тримають лебедя за горло, щоб сфотографуватися, оприлюднили в Мережі. Усе відбувалося біля водосховища Хмельницької АЕС, куди пернаті злітаються на зимівлю з різних куточків світу.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Відео, де птаха хапають за горло і тримають, щоб не вирвався, а він намагається хоча би лапами відпихнутися, викликало шквал обурення. А відбувалося все біля водойми Хмельницької атомки, яка вже стала своєрідною туристичною родзинкою. Сюди на зимівлю щороку злітаються десятки видів пернатих. Науковці помічали тут птахів із Латвії, Угорщини, Франції.

«Кормова база достатня, і тепла вода, щоб пережити зиму, дуже важливо, щоб вони не замерзли і не померли від голоду», - пояснює керівник відділу охорони навколишнього середовища Хмельницької АЕС Олександр Левицький.

Та замість того, щоб безпечно перебути морози, птахи нерідко опиняються в небезпеці, обурюються на атомці.

«Ловлять за шию, і це може травмувати, а максимум - взагалі може загинути. Це не нормально», - каже місцевий орнітолог.

Біля водосховища Хмельницької АЕС чоловіки зробили селфі з лебедями

Орнітолог Віктор вже 15 років спостерігає за птахами, зокрема і тут. Зізнається, йому з колегами теж іноді доводиться брати до рук лебедів, однак цьому вони спеціально вчилися. Торкаються їх обережно, щоб пернатим було менше стресу. А треба це для науки. Лебедів кільцюють, щоб досліджувати їхню міграцію і популяцію. А після зустрічі з любителями фото птах може невдовзі загинути в дикій природі. «Може крило пошкодити, вивернути його, навіть поламати. Там же в пташки трубчата кістка, вона дуже слабенька», - каже орнітолог.

А тоді, пояснює науковець, під загрозою опиняється потомство. Адже лебеді утворюють пари один раз, а не щорічно. Та й для людини чіпати лебедя - небезпечно. «Він може вдарити людину і перебити кисть руки. Це настільки сильний удар», - додає Віктор.

Але, схоже, цього разу лебідь був беззахисним перед людиною, кажуть орнітологи, подивившись це відео. Нині в соцмережах встановлюють імена героїв ролика. Проводить перевірку і поліція.

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