Характеристики літаків Іл-76, пошкоджених у Пскові: можливості, озброєння, кількість десанту

Приблизно чотири військово-транспортні літаки Іл-76 були суттєво пошкоджені внаслідок вибухів на аеродромі в Пскові ввечері 29 серпня. Ці авіасудна – основа повітряно-десантних військ Росії.

Про характеристики Іл-76 читайте у матеріалі ТСН.ua.

Іл-76 є радянським та російським важким військово-транспортним літаком, розробленим у 1960-х роках у дослідно-конструкторському бюро Іллюшина. Авіасудно було першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивними двигунами.

Які завдання виконує Іл-76

Призначення Іл-76 – десантування повітряних десантів, перевезення військ, бойової техніки (зокрема, середніх танків) з розрахунками та озброєнням, доставка військам термінових вантажів, а також транспортування поранених та хворих.

Серійне виробництво цих літаків проводилося Узбекистані на Ташкентському авіаційному виробничому об'єднанні імені Чкалова. А 2010 року виробництво було перенесено до Росії на завод "Авіастар-СП" в Ульяновську.

Перший політ Іл-76 здійснив 1971 року, а ще через три роки був узятий на озброєння. Серійне виробництво військово-транспортного літака відбувалося протягом 1973-1995 років. Загалом було виготовлено понад 950 Іл-76 різних моделей.

Пошкоджений у Пскові Іл-76 / Скриншот

Скільки десанту вміщує Іл-76

Усі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дозволяє перевозити 167 військових із особистою зброєю або забезпечити висадку 126 бійців десантної групи. У двопалубному варіанті Іл-76 може транспортувати 245 людей.

Технічні характеристики Іл-76

Екіпаж: 6-9 осіб.

Розміри літака: довжина – 46,6 м, висота – 14,42 м.

Розмах крил: 50,5м.

Максимальна злітна вага: 190 т.

Максимальне навантаження: 48 т

Потужність двигуна: 4х12 000 кілограм-сил.

Максимальна швидкість: 850 км/год.

Дальність польоту: з вантажем 20 т – 7200 км, 40 т – 4200 км.

Практична стеля: 12 км.

Характеристики Іл-76 / Фото з відкритих джерел

Озброєння Іл-76

На літаках Іл-76 можливе розміщення гарматного озброєння: спарена кормова гарматна установка ГШ-23л калібру 2х23 мм. Кількість точок підвіски – чотири.

Внутрішнє бомбове завантаження літака – до 10 авіабомб ФАБ-500 кг.

Які переваги для України від знищення літаків Іл-76

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Атаки дронів у Росії! У Пскові вражені непрості цілі

Росіяни використовують Іл-76 для швидкого перекидання своїх військ із місця постійної дислокації до зони бойових дій. Зауважимо, що у Пскові базується відома повітрянодесантна дивізія, бійці якої ще від 2014 року воюють проти України.

У перший день повномасштабного вторгнення Росії до України, 24 лютого 2022 року, група журналістів-розслідувачів повідомляла про виліт із Пскова у напрямку Києва 18 літаків Іл-76 для висадки десанту. У перші дні повномасштабної війни українські військові збили два Іл-76 із десантом – у районі Василькова та Білою Церквою Київської області.

За кілька місяців російські воєнкори повідомили, що окупанти планували 24 лютого висадити з Іл-76 парашутний десант за 30 км від Києва. За інформацією росіян, до вильоту було готово 20 таких літаків, кожен з яких міг взяти на борт одночасно три одиниці техніки (БМД або БТР-Д) та 21 бійця для десантування. Воєнкори заявляли, що така висадка десанту "неодмінно увійшла б до історії".

Російські літаки Іл-76, які разом з десантом мали сісти на Київщині 24 лютого 2022 року / Фото: російські пабліки

Російські літаки Іл-76, які разом з десантом мали сісти на Київщині 24 лютого 2022 року / Фото: російські пабліки

Російські літаки Іл-76, які разом з десантом мали сісти на Київщині 24 лютого 2022 року / Фото: російські пабліки

Чи є Іл-76 на озброєнні в Україні

На озброєнні української армії перебувають близько десятка літаків цього типу у складі 25-ї бригади транспортної авіації. Це найпотужніший військово-транспортний літак ВПС України.

Такі машини перевозили українських миротворців до Іраку, Лівану та літають усім світом під прапорами авіатранспортної компанії Міністерства оборони.

Іл-76 також перебуває на озброєнні близько 15 країн. Авіасудно поширене в авіаційних транспортних компаніях, які використовують його як цивільний транспортний літак.

Читайте також: