Дональд Трамп / © ТСН

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Юридично зобов’язувальні гарантії безпеки для України, можливе розміщення європейських військ за підтримки США та 90 мільярдів євро допомоги до кінця 2027 року. Про це заявили лідери України, Німеччини, Франції та Великої Британії за підсумками саміту «Коаліції охочих» у Берліні.

Гарантії мають діяти після припинення вогню і передбачати конкретні дії союзників у разі нового нападу Росії. Водночас європейські лідери наполягають: жодних мирних домовленостей без України та Європи. До Берліна також приїхали й представники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. А сам американський президент несподівано долучився до зустрічі телефоном. Детальніше про перебіг саміту в Берліні — кореспондентка ТСН Наталія Фібріг.

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Хто зібрався у Берліні та жорстка позиція Мерца щодо «ялтинського формату»

На противагу саміту в Китаї союзники України збираються в Берліні. Майже сорок делегацій, із них близько тридцяти — на рівні глав держав та урядів. Тут президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, британський прем’єр Енді Бернем, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та глава польського уряду Дональд Туск, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єри Данії, Швеції та Норвегії. А також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава європейської дипломатії Кая Каллас і генсек НАТО Марк Рютте.

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До зустрічі долучаються й представники Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проводить із ними окрему розмову. А після саміту наголошує: Європа повинна отримати місце за столом мирних переговорів.

Фрідріх Мерц, федеральний канцлер Німеччини: «Ми підтримуватимемо Київ стільки, скільки буде потрібно. Якщо розпочнуться мирні переговори, ми братимемо в них участь. Переговори можуть бути успішними лише за спільної участі України та Європи. Повторення ялтинського формату миру не принесе».

Несподіваний дзвінок Дональда Трампа на гучному зв’язку

Сам Дональд Трамп під час зустрічі зателефонував своєму зятеві Джареду Кушнеру. Той увімкнув гучний зв’язок і підставив мікрофон, що було, кажуть, несподівано для господаря заходу. Американський президент заявив зібранню, що Росія хоче миру.

Джаред Кушнер, представник президента США: «Я хочу ще раз наголосити: президент Трамп хоче укласти угоду разом із Європою. Він не збирається нічого нав’язувати в односторонньому порядку. Він хоче зробити це разом із Європою та Україною. І будь-яка угода, якої ми досягнемо, буде результатом тісних консультацій з Україною та Європою. Саме тому він попросив нас сьогодні приїхати сюди й запевнити всіх у цьому».

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Американські бази, 5-та стаття та позиція Зеленського щодо гарантій безпеки

Віддати Донбас в обмін на гарантії, схожі на 5-ту статтю договору НАТО про колективну оборону — така пропозиція звучала від американців, однак що це означає конкретно — питання відкрите.

Володимир Зеленський, президент України: «Я не впевнений, що ми однаково розуміємо, що означає п’ята стаття. Для мене це, зокрема, присутність військ партнерів на нашій території. А коли я запитую про американських військових — що з ними? Звісно, ми були б раді, якби наші американські партнери, яким ми довіряємо, мали бази в Україні. Як, до речі, на Близькому Сході. Ці країни не входять до НАТО, але там є американські бази. Тому я й порушую це питання. Чи є на нього відповідь? У мене сьогодні її немає. Для мене частина п’ятої статті — це війська США та європейських партнерів. Війська. Бази. Без цього я не впевнений, що це справді п’ята стаття. І друге питання, яке насправді є першим: якою буде реакція на агресію? Що робитимуть партнери, якщо — вибачте за скепсис — не якщо, а коли вони спробують зробити це знову? Що вони робитимуть? Це має бути зрозуміло не лише партнерам. Це має бути зрозуміло людям, суспільству, інвесторам, компаніям, які можуть прийти й прийдуть в Україну».

Майданчик для переговорів та запитання про «дружбу» з Трампом

Європу на переговорах мають представляти п’ять держав — Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща та Італія — разом із представниками інституцій ЄС. Російський президент уже запропонував європейським переговорникам приїхати до Москви. Мерц каже — шукатимуть нейтральний майданчик, наприклад, знову в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Ну і під час додаткового спілкування із українським президентом після пресконференції не обійшлося без запитання: після того, як Трамп назвав Путіна другом, чи називав американський президент другом самого Зеленського?

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Володимир Зеленський, президент України: «Проблема в тому, що я не пам’ятаю. Він казав мені багато різних слів, різних слів. І також хороших».

Ніяких рішень про Україну без України та європейських партнерів бути не може. І нового правопорядку за зразком Ялти не буде. Такий меседж саміту «Коаліції охочих» у Берліні. Після підсумкової пресконференції переговорники якраз домовлялися про те, як і коли відбудеться наступний раунд переговорів уже з Україною та європейцями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Київ та Львів оговтуються після удару РФ! Підсумки «Коаліції охочих»! | ТСН 19:00 19 листопада

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