Гарантії замість членства: чого очікувати від зустрічі міністрів НАТО щодо України

Марк Рютте

Серед членів НАТО наразі немає одностайності щодо вступу України, але країна має отримати надійні гарантії безпеки, які захищатимуть її суверенітет. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Рютте наголосив, що найміцнішою гарантією безпеки України є її власні Збройні сили, підтримані союзниками. Альянс із 32 країн фігурує на усіх переговорних треках і розглядає Росію як загрозу власній безпеці.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Прокофʼєвої.

Гарантії безпеки

Генеральний секретар НАТО прокоментував поточні мирні зусилля, підкреслюючи роль союзників у післявоєнній безпеці України.

«Зараз нам потрібно довести війну до точки, коли це стане можливим, а потім переконатися, що всі деталі узгоджені. Європейці вже виконали багато роботи, тісно співпрацюючи зі Сполученими Штатами, щоб після мирної угоди забезпечити гарантії безпеки для України, які зроблять її максимально безпечною. І, звичайно, найміцнішою основою цієї безпеки будуть Збройні сили України — перший рівень оборони самої України» — заявив Рютте.

Наступні кроки НАТО

Вже цієї середи міністри закордонних справ Альянсу зустрінуться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, щоб обговорити найбільші загрози. Міністри також приділять увагу підтримці України — що необхідно для самозахисту «тут і зараз» і що знадобиться у майбутньому, якщо мирні переговори будуть успішними.

«Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, але з суверенною Україною та з гарантіями того, що Росія ніколи більше не намагатиметься напасти на неї. Це вкрай важливо. Переговори зараз тривають. Ми в курсі всього, про що там йдеться. Але дозвольте мені потримати інтригу і не розкривати усіх деталей», — заявив Марк Рютте.

Військова підтримка триває

Попри перемовини, закупівля озброєння для України через програму ПЕРЛ (Perl) триватиме. Про це в ексклюзивному інтервʼю ТСН заявив генерал-майор Майк Келлер, заступник командувача НАТО з питань безпекової допомоги та навчання для України.

Наразі центр сфокусований на закупівлі додаткових систем ППО та ракет для них. До кінця року вже укладені контракти зі Сполученими Штатами на 5 мільярдів євро, і вони будуть виконані вчасно.

«Ми не бачимо жодного впливу переговорів, тому потік матеріалів, особливо з США, постійно триває з моменту запуску програми ПЕРЛ в серпні. І я не очікую жодних змін у цьому найближчим часом, і це, по суті, те, над чим ми працюємо щодня», — сказав Майк Келлер, заступник командувача НАТО з питань безпекової допомоги та навчання для України.

Рада Україна-НАТО

Зустріч міністрів закордонних справ США цього разу пропустить, але відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, куди приїде Андрій Сибіга.

Це єдиний випадок, коли Україна, яка не є членом НАТО, отримала окремий формат і місце за столом з усіма союзниками Альянсу.

