Харчується делікатесами, сам заробляє і має шанувальників: історія успіху кабана Едика з Кіровоградщини

Кабан Едик з Кіровоградщині харчується делікатесами, не працює, але має стабільний дохід та купу шанувальників з усього світу. Єдина його місія в цьому житті - нести любов у як у прямому, так і в переносному сенсах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Кнур снідає полуницею зі сметаною та цукром і запиває її свіжим компотом. Після такого смачного сніданку господар дбайливо витирає п'ятак рушничком.

Порося породи французький контор Олександрові подарували друзі. Тоді свинятко було трохи більше долоні.

"Взяли маленьке поросятко в руки, як же ж тебе назвати, а потім так згадав Тані, дружині кажу, що мені сон приснився, що в мене син Едик. Давай його Едиком назвемо і назвали його Едиком. То так і пішло - бо для мене він, як рідний син", - каже власник Едика Олександр Сироватка.

Нині Едику три роки, важить він майже чотириста кілограмів і за цей час встиг стати батьком тисячам поросят та популярним блогером. Однак життя кабана не було безхмарним. Якось Едик виламав огорожу та втік на пошуки любові. Сашко марно шукав його три місяці - оголосив нагороду у сто тисяч гривень. Але кабан прийшов додому сам - із шрамом на боці від схватки з диким родичем.

Кабан Едик

Відтоді в увазі оточуючих кнур катається, як сир у маслі. Йому дозволено усе - аби в задоволення.

Час від часу він їздить на гостини на сусідні ферми. Наречених з усієї України десятками привозять і до нього додому. Коли ж видається вільна від любові хвилинка - разом із господарем знімають "тік-токи". Їхні відео набирають мільйони переглядів. У Едика є офіційні спонсори. Шанувальники донатять і підтримують кабана, а заразом і усю його людську родину.

Подивитися на Едіка приїжджають шанувальники з усієї України. Увага кнуру подобається - відвідувачів не соромиться і демонструє як виглядає свиняче щастя. Сашко ж певен - його кабан спонукає людей посміхатися і краще за психологів допомагає долати депресію в нинішні важкі часи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН за 21 червня 2024 року | Новини України

Читайте також: