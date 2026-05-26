Гаряча фаза війни закінчиться до кінця року?: нові деталі зустрічі Зеленського з "слугами"

Зеленський та Путін

Під час зустрічі з народними депутатами президент Володимир Зеленський закликав їх активніше включитися в роботу та зосередитися на вирішенні внутрішніх викликів. Це, на думку глави держави, може посилити позиції України в переговорах восени.

Про це журналістці ТСН Олені Черняковій повідомили джерела, обізнані з перебігом зустрічі.

За інформацією джерел, така мобілізація зсередини допоможе вибудувати ефективний діалог з партнерами, вести переговори щодо Росії та завершити «гарячу фазу» війни до кінця 2026 року.

Подробиці зустрічі президента з фракцією

Народна депутатка України, заступниця голови Комітету ВРУ з питань фінансів, 96 виборчого округу, Ольга Василевська-Смаглюк, також підтвердила, що під час зустрічі левова частка часу була присвячена перспективам завершення гарячої фази війни.

За її словами, президент зазначив, що до листопада розглядається можливість завершити її за умови надання гарантій безпеки.

«Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись. Основна мета — не дати РФ можливість обманути і після короткої перерви розпочати нові бойові дії», — сказав Зеленський.

Глава держави повідомив, що від Європи очікують модератора мирного треку. Також найближчим часом очікується делегація зі США.

Україна продовжує наполягати, щоб переговори не велися без її участі.

За словами депутатки, багато говорили про перспективи членства в ЄС. Президент зазначив, що народні депутати виконали абсолютно всі вимоги для відкриття переговорних кластерів, і до літа їх мають відкрити.

Щодо асоційованого членства без права голосу та торгово-економічних перспектив Зеленський вважає, що таке членство не дасть українцям відчуття справедливості.

«Кадрових питань на зустрічі не обговорювалося», — резюмувала вона.

Наразі переговорний процес, який просували Сполучені Штати, опинився на паузі. Україна виступає за новий формат діалогу з більш активною роллю Європи.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі глав МЗС країн НАТО у Швеції підтвердив цей підхід.

Наприкінці тижня Володимир Зеленський провів переговори з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини щодо можливої участі Європи. Однак єдиної позиції в Європі поки що немає.

За словами джерел, Київ наполягає на широкому європейському представництві на високому рівні. Водночас Париж і Берлін схиляються до того, що саме вони мають бути основними учасниками.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про готовність представляти Європу на потенційних мирних переговорах. В МЗС України позитивно відреагували на цю ініціативу.

«Струбб — сильний політик і авторитетний дипломат, який має необхідний рівень довіри», — зазначив Андрій Сибіга.

Формат участі Європи наразі остаточно не визначений. Крім Стубба, в ЄС розглядають й інші кандидатури.

