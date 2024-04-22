Харків хочуть занурити в тишу: експерт пояснив мету завдавання удару по телевежі

Російські війська завдали удару по телевізійній вежі Харкова. В соціальній мережі з’явилося відео, як верхня частина споруди після ураження падає вниз.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, яку мету такими діями переслідує ворог та чи означає це, що росіяни планують захопити місто, а для цього хочуть позбавити мешканців доступу до інформації.

Створюють "санітарну зону"

Військовий експерт Ігор Романенко розповідає, що нещодавно російський міністр МЗС Сергій Лавров зробив заяву, мовляв, Харків має увійти до так званої "санітарної зони".

"Заява сама собою дуже цинічна, але Лавров натякнув, що перш ніж ввести Харків до "санітарної зони", його для цього потрібно підготувати, тобто фактично знищити. Тож росіяни виконують свій план. Вони поступово знищують у місті постачання електроенергії, води, тепла. Тепер вирішили повоювати на інформаційному фронті, позбавивши мешканців української інформації. Точніше вони хочуть запровадити інформаційну тишу в Харкові та обірвати зв'язок з Україною", – розповів ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Як протидіяти ворогові

Експерт переконує, що єдиний вихід з цієї ситуації – завдавати потужних ударів у відповідь тією зброєю, яка є у нас у наявності.

"Тут є один нюанс – союзники надають нам зброю, але з умовою, що її не можна застосовувати по території РФ. Тому потрібно відбиватися тим, що є. Водночас великі сподівання – на отримання F-16. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що авіацію ми можемо застосовувати і на території Росії, бо нам потрібно боротися з КАБами, які окупанти запускають по Харкову саме зі своєї території. Також, як протидію КАБам, можна застосовувати комплекси дальньої дії – Patriot чи наші С-200", – зазначає Ігор Романенко.

Били ракетою з наведенням

Він додає, що уразити телевізійну вежу Харкова ворог міг за допомогою ракети з наведенням.

"Ця ракета, найімовірніше, була з наведенням, тобто з камерою. Удар завдавався прицільно. Засіб ураження мають визначити фахівці, але він був обладнаний приладами точного наведення на кінцевому етапі польоту ракети для ураження конструкції телевежі", – підсумовує Ігор Романенко.

Що кажуть у Держспецзв’язку

Внаслідок атаки росіян на телевізійну вежу в Харкові було частково пошкоджено її конструкцію. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, удар був здійснений ракетою Х-59.

За наявною на цей момент інформацією постраждалих чи загиблих немає.

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Наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні триває.

"На час ремонтних робіт жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним чи онлайн-телебаченням або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі", – повідомляють у пресслужбі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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