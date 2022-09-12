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Харків почали обстрілювати просто під час прямого включення знімальної групи ТСН

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Харків почали обстрілювати просто під час прямого включення знімальної групи ТСН

Всім, хто був поряд із журналістами довелося перебігати до укриття.

Під час прямого ввімкнення в ефір «Єдиного марафону» знімальна група ТСН у Харкові потрапила під обстріл.

Журналістка Вікторія Стрельцова саме розповідала про відновлення електропостачання у місті після вчорашнього обстрілу. Аж раптом прозвучав потужний вибух.

Вікторія просто під час ефіру була змушена бігти до укритті. Вже там вона розповіла, що у середмісті прозвучали кілька вибухів. На собі вона відчула ударну хвилю.

Подробиць щодо цих влучань поки немає. Зараз в місті триває тривога, люди перебувають в укритті.

Нагадаємо, що після обстрілу на зараз Харків на 80% зі світлом та водою. В районах, де є проблеми з водопостачанням, міська влада обіцяє відновити все за кілька годин.

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