Харків почали обстрілювати просто під час прямого включення знімальної групи ТСН

Всім, хто був поряд із журналістами довелося перебігати до укриття.
Під час прямого ввімкнення в ефір «Єдиного марафону» знімальна група ТСН у Харкові потрапила під обстріл.
Журналістка Вікторія Стрельцова саме розповідала про відновлення електропостачання у місті після вчорашнього обстрілу. Аж раптом прозвучав потужний вибух.
Вікторія просто під час ефіру була змушена бігти до укритті. Вже там вона розповіла, що у середмісті прозвучали кілька вибухів. На собі вона відчула ударну хвилю.
Подробиць щодо цих влучань поки немає. Зараз в місті триває тривога, люди перебувають в укритті.
Нагадаємо, що після обстрілу на зараз Харків на 80% зі світлом та водою. В районах, де є проблеми з водопостачанням, міська влада обіцяє відновити все за кілька годин.
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