Харків’яни повертаються до відновлених квартир, які під час обстрілів ледь не стали для них могилами

Все більше пошкоджених будинків відновлюють і заселяють в них власників.

Вісім тисяч будинків пошкоджені через обстріли у Харкові - одні втратили лише вікна, а інші навіть стіни. Понад половину осель вже встигли підлатати після ворожих атак. Серед них і багатоповерхівка, що пережила прильот авіабомби, і будинок, в якому обвалився цілий під’їзд від влучання "Іскандера", йдеться в ТСН.

Ще пів року тому шестиповерхівка у самому середмісті не мало цілого під’їзду, росіяни перетворили його на купу будівельного сміття. А нині в ній утеплений фасад, усі квартири з новими вікнами.

Тоді з-під завалів врятували пані Валентину, яку дивом витягли без жодної подряпини. Це було 11 липня, коли ракета “Іскандер” була запущена з Бєлгорода, тоді вщент були зруйновані квартири шести родин. Цей день для місцевих - як другий день народження - його пам’ятають посекундно.

А нині дивом врятована пані Валентина показує ТСН вже відбудовану квартиру. Тут голі стіни, жодних меблів, з комунікацій - лише тепло та світло, але жінка щаслива. Одразу веде показувати вбиральню, адже саме сюди побігла після перших вибухів, а вже за секунду її квартира обвалилась. “Ось де мене врятувало. Тут умивальник і я так стою, нахилилася, голову піднімаю, а воно вже все внизу і рятувальники бігають”, - розповідає жінка.

Кілька днів жінка стежила за розбором завалів і дочекалась поки рятувальники відкопають її документи.

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Радіє новим стінам і подружжя Ольга та Олександр. 1 березня росіяни скинули авіабомбу просто їм під вікно. “Я була шокована, я ходила повз трупи. Потім мене якось відвели двоє чоловіків у підвал, але я вийшла звідти. Там дуже кричали, людей поранених було багато”, - пригадує жінка.

Тоді від авіаудару загинули восьмеро людей, найбільші руйнування були у другому та третьому під’їзді. У квартирах обвалилися стіни, підлога та стеля. Втім, несучі конструкції вціліли, тож все відбудували заново, в будинку вже є світло та опалення. Воду, газ та каналізацію - ще відновлюють. Але райадміністрація дозволила починати ремонти і чи не в кожній квартирі кипить робота.

Люди чекають на допомогу від міськради та Червоного Хреста, яка ось-ось має надійти. Власники найбільш пошкоджених квартир отримають до пів мільйона гривень.

Загалом через ворожі атаки майже 70 тисяч харків’ян отримали пошкодження домівок і близько пів тисячі будівель відновити вже не вдасться.

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