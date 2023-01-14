Харків'яни взялися створювати першу бункерну квартиру, в якій можна буде прожити кілька місяців безвилазно

Квартира на 3-метровій глибині та ще й зміцнена бетонною плитою. У Харкові підприємці розробляють справжнє житло-бункер зі спальнею, кухнею, санвузлом, каналізацією та вентиляцією, який у разі небезпеки може стати прихистком і повноцінним житлом для родини з чотирьох людей, йдеться в ТСН.

“Ми у сховищі бачимо коридор - 3 метри квадратні, котрий дає нам нормальний доступ до технічного приміщення, до санвузла площею 2,2 метри квадратні, до кухні площею 5 метрів квадратних та спальні”, - розповідає ідейний розробник Тимур.

Поки є лише каркас майбутньої квартири, його укріплять, а потім візьмуться за стіни та підлогу. “Це все буде утеплюватиметься, облагороджуватися. Внизу під підлогою у нас будуть комунікації - там будуть і продукти, для зберігання - морозильні камери. Будуть комунікації для відведення води”, - твердять один із розробників Олексій.

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Ідея житлового укриття виникла в Олександра, коли росіяни масовано бомбили Харків. Згадує як з першими вибухами він з дитиною та вагітною дружиною біг до погребу, а потім зрозумів, що марно. “Зрозуміли, що він не здатний нас захистити. Там один вихід, немає вентиляції, нема нічого. Обговорювали з початку війни, що коли війни закінчиться, всі собі побудують якісь захищені підвали”, - каже він.

Усі троє розробників - друзі. Родина Олексія виїхала до Львова, подалі від кордону з Росією. Він у цьому проєкті, щоб дружина з дитиною змогли повернутися швидше. “Вони категорично не хочуть сюди переїжджати, бо їм дуже страшно. Вони бояться, що їм нема де сховатися. Тож виникла ідея зробити щось, що допоможе повернути сім’ю сюди”, - каже чоловік.

Друзі мають власне виробництво металоконструкцій, тож саме з них і взялися розробляти укриття, а команду фахівців збирали по кількох країнах. За основу взяли державні норми. Аби їхнє укриття відповідато їм - металеву квартиру закопають на 3 метри в землю і укріплюють плитою. “Ця плита дорівнює 300 міліметрів. Це залізобетон, армований безпосередньо сталевою арматурою і бетоном По нашим розрахункам орієнтовно витримає 152-й снаряд”, - певен конструктор.

В бункері буде все для проживання протягом місяця - резервуар з водою, генератор, вентиляція, каналізація, холодильник, пічка та ліжка, а ще 2 виходи на випадок влучання.

Наразі розробники працюють над тестовим варіантом, якщо він буде вдалим - запустять серійне виробництво. За розрахунками друзів, таке підземне житло обійдеться в понад 2 мільйони гривень.

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