Харків'янин став першим українцем, який чотири рази підкорив найвищу гору світу Еверест

Рекордсмен повернувся додому зі своєю інтернаціональною командою.
Перший українець, який підкорив найвищу гору світу Еверест чотири рази, харків'янин Валентин Сипавін повернувся до України після 50-денної експедиції. Не сам, а зі своєю інтернаціональною командою.
Про те, чому альпіністи на сходженні категорично не спілкувалися з іншими групами, і що таке "поцілунок Джомолунгми" - 3 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Вони вивозять свій величезний вантаж - на вулицю з аеропорту. До групи альпіністів біжить жінка - дружина зустрічає львів'янина Ігоря Яськевича - так вийшло, що родина пережила чи не найстрашнішу добу - коли він йшов на гору.
А Валентин Сипавін - рекордсмен - він вже чотири рази побував на найвищій точці світу. І встиг одразу ж піднятись на сусідню гору Лходзе. Але головне - стовідсотково привів до успіху усю свою міжнародну команду.
"Команда крута, сезон дуже складний був, COVID-19, погода не дуже добра, але ми впорались", - розповів він.
Четверо українців, білоруска та молдаванка 50 днів йшли до своєї мети. Ігор зі Львова - мав вперше зійти на Джомолунгму. Але на певній точці - забракло кисню в балонах. І він вирішив - спуститься нижче, щоб потім дихати на горі.
"І вже в ніч я пішов з двома шерпами, я був єдиний на горі. Але тут чисто фізично я не знав, чи вистачить організму сил на півтора сходження, ну вистачило, все нормально", - розповів він.
Дружина Лариса усю експедицію дуже переживала. А один день - Ігор взагалі не виходив на зв'язок.
В Ігоря - сліди ран на обличчі.
"Обморожене, ну це називається "поцілунок Джомолунгми", - пояснює він.
В цій експедиції додався ще один ворог - COVID-19. Щоб не заразитись, альпіністи відмежувались від інших груп, спілкувалися тільки месенджерами.
Та всі труднощі команда подолала. Повернулись здоровими і щасливими, що дивились на світ із висоти вісім тисяч вісімсот сорок вісім метрів.
Сходження на Еверест потребує великих витрат. І це також бізнес. Але жодні гроші тобі не допоможуть в горах - маєш зійти сам і повернутись сам.
Нагадаємо, що у березні вчителька географії Христя Мохнацька піднялася на найвищий вулкан світу — Очі Пустелі в Південній Америці. Більшість альпіністів долають шлях на його вершину, а це майже сім тисяч метрів, кілька днів. А пані Христина зробила це всього за 19 годин і встановила національний рекорд.