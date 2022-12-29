Харків’янин у своїй квартирі, де ніколи не вимикають світла, облаштував “Пункт незламності”

У Харкові чоловік запрошує людей, у кого є проблеми зі світлом, до себе додому, як у “Пункт незламності”. Його дім під’єднаний до критичної інфраструктури, тож електрику має завжди, йдеться в ТСН.

У соцмережах виклав оголошення, що в його квартирі можна зігрітися, зарядитися, попрацювати та помитися. Під час масових знеструмлень за день його відвідували півтора десятки людей. “Усі з порогу, коли приходять, одразу там дякують і одразу дістають зі своїх сумок все, що принесли”, - розповідає Денис.

Стіл на кухні Дениса завалений цукерками, печивом та пачками чаю. Каже, як відкрив свої двері для харків’ян, запаси смаколиків не закінчуються. Про дім відкритих дверей не пошкодував жодного разу. “Сьогодні багато моїх друзів на фронті і віддають своє життя там, захищають нашу країну, нашу свободу. І найменше, що я міг зробити тут, сидячи у Харкові - це відкрити двері своєї квартири”, - переконує чоловік.

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На сайти оголошень виклав запрошення до свого домашнього “Пункту незламності”: Запрошую до себе всіх, кому треба зігрітись, приготувати їжу, привести себе до ладу, помитися, попрацювати.

За 2 місяці за допомогою прийшли понад півсотні харків’ян. “Я гадав, що буде більше людей, ніж прийшли. Першого дня після оголошення прийшло 14. Другого дня було - 10, потім - 12. Потім - 4-5. А зараз, коли вже світло є, вода є, то 1 чоловік може в день прийде”, - розповідає Денис.

Гості кажуть, що квартира Дениса прихисток навіть, коли світло не вимикають. “От кави зробили, цукор принесли, пиріжки. Хоча я відмовлявся, але все одно каже: “Бери, їж”, - розповідає Владислав, який приїхав до Харкова з прикордонного Куп’янська.

Його місто нині безперервно обстрілюють. Тікаючи від чергової атаки чоловік загубив документи. Квартиру Дениса знайшов за оголошенням, житиме у дитячій поки не відновить паспорт.

Гості не дають сумувати за родиною, каже Денис. Вона у нього велика - 5 дітей. Війна розкидала сім’ю по світу - старші діти навчаються у Києві, а дружина з молодшими - за кордоном. Тому новим знайомствам він дуже радіє.

“Людмила Семенівна - бабуся 72 років. Вона живе тут на цій вулиці. Світла у неї в будинку не було і вона прийшла першого разу зарядити телефон та павербанк, принесла пиріжок «Малятко». Посиділи, поговорили, вона зарядила свої гаджети і пішла. А наступного разу вона прийшла і принесла ще один пиріжок. Я ледь стримував сльози”, - розповідає Денис.

Чоловік працює віддалено тому, каже, гості йому не заважають, ба навіть навпаки. Днями у Дениса зламався душ, врятував один з відвідувачів. “Полагодили, замінили. Знайшли таку ж і полагодили”, - радіє чоловік.

Ініціативу Дениса підхопили й інші харків’яни. “З’являються ті, хто бажає допомогти. Ось є няна, котра запропонувала свої послуги. Каже, якщо там якась жінка з дітьми, хоче відпочити або попрацювати”, - читає оголошення інших Денис.

Двері його квартири будуть відчинені завжди для тих, хто цього потребує, каже Денис, навіть після перемоги .

Приходьте до мене додому: харків'янин ділиться електрикою у власному житлі

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