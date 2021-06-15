Харків’янин, який повідомляв про фейкові мінування, отримав 4 роки в’язниці

Чоловік регулярно повідомляв про вибухівку в державних установах.

Чоловіка засудили за "жарти" про замінування на 4 роки в’язниці.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Суд оголосив вирок 43-річному харків’янину, який дев’ять разів повідомляв про закладену вибухівку у місцевих державних установах. В такий спосіб "мінував" сервісні центри МВС, Апеляційний та господарський суди.

Провину чоловік визнав, але ще має час на оскарження рішення суду.

Нагадаємо, кілька днів тому в Запоріжжі затримали чоловіка, який погрожуючи вибухом торгівельного центру, а також вимагав мільйон доларів та гелікоптер.

Новини України: у Харкові суд оголосив вирок псевдомінеру

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