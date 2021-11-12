Харків'янин збив на "зебрі" дітей: алкоголю в крові водія не було, але його перевіряють на наркотики

Харків'янин збив на "зебрі" дітей: алкоголю в крові водія не було, але його перевіряють на наркотики

Діти опинилися у лікарні.

Фахівці чекають на результати наркологічної експертизи у водія, який у Харкові на "зебрі" збив двох 13-річних дітей.

Про це розповіла 12 листопада кореспондентка ТСН.12:00.

На місці ДТП драгер не показав алкоголю у крові кермувальника. Втім, зважаючи на його минуле, нині дуже чекають на резулат наркологічної експертизи. За аварію з потерпілими йому світить вісім років у в'язниці. Крім того, до цього строку можуть додати ще три роки, бо порушив умовний термін.

"Його було відвезено до наркологічного диспансеру для відібрання крові та сечі. Проводиться хімічний аналіз матеріалів, які були відібрані. Він (водій - Ред.) каже, що задивився на мобільний телефон під час керування автомобілем", - повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.



Водія затримали напередодні. Харків'янину 34 роки. За його словами, ніде не працює. Він аніше потрапляв у поле зору поліцейських. Місяць тому уже спричинив ДТП, але без постраждалих. У травні цього року за крадіжку фотоапарата його засудили на один рік умовно. Ще раніше чоловіка притягували до відповідальності за зберігання наркотиків, однак справу закрили. Чому, нині зясовує прокуратура.

Щодо машини, то вона не належить чоловіклві, а фірмі. Наймовірніше, йому надали право кермувати нею.

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Тим часом хлопчик і дівчинка, яким по 13 років, перебувають у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. На диво після такої жахливої ДТП у них немає жодного перелому. У потерпілих - струс мозку та численні забиття, а дівчинці довелося зашивати ще й рану на голові. За словами лікарів, їхній стан середньої важкості. Але життю пацієнтів нічого не загрожує.

Нагадаємо, аварія сталася на жвавому перехресті у середмісті Харкова напередодні. Все зафільмували вуличні камери спостереження. Кадри не для вразливих людей. На відео видно, як автомобілі зупиняються перед світлофором і пропускають пішоходів. Попри червоне світло, водій позашляховика їде далі. На середині дороги він збиває з ніг дівчину та хлопця, і його тягне по асфальту кілька метрів.

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