Харків’янка, яка задушила сина і спробувала вчинити самогубство, пояснила поліції свій вчинок

Жінка твердить, що боялась, що через її важку хворобу син залишиться сам.

У Харкові молода жінка заявила в поліцію, що задушила свою дворічну дитину і спробувала здійснити суїцид. Вона вистрибнула з вікна, утім, уціліла, і сама подзвонила до поліції. Зараз жінка в реанімації.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Трагедія сталася у спальному районі Харкова. Тридцяти шестирічна жінка о четвертій ранку зателефонувала до поліції із зізнанням, що задушила власного дворічного сина. Вона ж і розповіла, що одразу після вбивства виплигнула з вікна четвертого поверху.

Жінка сама виховувала дворічного сина, а жила разом зі своїм батьком. Відомо також , що останні два роки жінка була у декретній відпустці. Сусіди жодного разу не помічали нічого компроментуючого за родиною. Навпаки - переконані, що жінка дуже піклувалася про сина.

«Зразкові батьки, довгоочікувана дитина. І вже дитина розвинена, вже за два роки йому було. Вона народила пізно, десь майже в 34 роки, то дитина була бажаною і вона билася над нею як пташка одна», - каже сусідка родини.

У прокуратурі з’ясовують мотиви убивства дитини і спроби суїциду. Сама жінка поліції пояснила це тим, що у неї виявили серйозне захворювання. Мовляв, коли дізналася діагноз - злякалася, що син залишиться сам.

"Правоохоронці потрапили до її квартири, де знайшли тіло 2-річного хлопчика. Який був, за попер інформацією, задушений. Ймовірно був задушений ременем від халату, який був поряд. За попередньою інформацією на психіатричному обліку вона не перебуває та не перебуває», - заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Нині на жінку ще чекає психіатрична експертиза. Прокурори також очікують дозволу медиків, аби розпочати допит. Пацієнтка нині в реанімації, у неї перелам ребер та стегна, її життю загрози немає, кажуть медики.