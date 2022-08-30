Харків зазнав надпотужного обстрілу окупантів: чим били росіяни і які наслідки (фото)

Росіяни сьогодні, 30 серпня, з далекобійної артилерії обстріляли середмістя Харкова.

Влучання у Харкові зафіксували в зоні відпочинку. Пошкоджено адміністративні будівлі та багато-поверхівки. Загинуло, за останніми даними, 5 осіб, ще 7 - поранено.

Про наслідки ворожих прильотів, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Харків уранці вкотре здригнувся від російських обстрілів. Щохвилини до рятувальників надходила інформація про нові вибухи і пожежі. Горіли і житлові будинки. Дерев’яна покрівля на одному із будинків спалахнула мов сірник.

Правоохоронці зафіксували щонайменше три "прильоти" у житлові будинки. У людей пошкоджені квартири, а ті, які вціліли, від розриву труб - позатоплювало.

Вибухи були надпотужними. Щонайменше сімох людей рятувальникам довелось визволяти з квартир, бо ударною хвилею понівечило навіть металеві двері.

Вже відомо, що сьогодні окупанти вбивали мирне населення далекобійною артилерією "Піон".

"Було пошкоджено багато будівель. Це як і адміністративні будівлі, так і житлові багатоповерхові будинки. Було пошкоджено і міську інфраструктуру - це десятки будівель по місту Харкову", - сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Від масованого ранкового обстрілу, за даними мера Харкова Ігора Терехова, загинули 5 мирних жителів, ще 7 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, росіяни з артилерії увечері знову обстріляли Харків, у багатоповерхівці спалахнула пожежа.

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