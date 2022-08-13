Харківщина, Запоріжжя та Нікополь - під ворожим вогнем: що відомо про жертв на наслідки російських "прильотів"

Вночі російські війська атакували Запоріжжя та Харків, а Дніпропетровщину обстріляв з "Градів" та "Ураганів". В результаті атак окупантів є загиблі та поранені.

Зокрема, на Сумщині зруйновані оселі та знищений урожай. За добу окупанти випустили дві сотні боєприпасів по прикордонних громадах області. Лише по Миколаївській було понад 60 прильотів - з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Ще по двох громадах завдали авіаційних ударів. Пошкоджені будинки, господарські споруди, згоріло поле пшениці.

Про наслідки влучань від ракет та реактивних снарядів – у сюжеті ТСН.

Запоріжжя

Внаслідок обстрілу загинула людина. Як стало відомо, це 71-річна жінка, і ще двох людей шпиталізовано. Це також пенсіонери - чоловік та жінка, в них осколкові поранення.

За інформацією ТСН, ворог вдарив ракетами по дачному кооперативу та непрацюючій заправці у Шевченківському районі Запоріжжя, прильоти також зафіксовано на території одного із підприємств та у гранітному карьєрі на правому березі Дніпра.

Вибухи були дуже гучними, приблизно о пів на восьму, їх було чути буквально в кожному районі міста. Системи ППО, на жаль, не спрацювали. Відомо також про ракетний обстріл інших районів. Зокрема, у районі сіл Бабурка й Розумівка. На щастя, там обійшлось без постраждалих,

Обстріли у Нікополі

Від четвертої ранку Нікополь сьогодні не спав. Росіяни відкрили по місту вогонь з "Градів". Били по мирних кварталах . Всього прилетіло близько 30 реактивних снарядів. Понівечені 11 багатоквартирних будинків та 13 приватних осель. У багатоповерхівках здебільшого повилітали вікна, побило балкони та водостоки. Хати ж подекуди повністю зруйновні. Розтрощені дахи, величезні діри у стінах та стелях, через які видно небо. Люди на щастя не постраждали. Бо оскільки обстріли тривають щодоби, більшість нікопольців одразу лягають спати у, наскільки це можливо, безпечних місцях - у коридорах та погребах. Під час цього нічного обстрілу побило й інфрастуркутру та комунікації.

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За даними рятувальників, зачепило дитячий садок, гаражі 10 господарчих споруд та 4 автівки. Перебиті газогін та лінії електропередач. Зараз на місці працюють аварійні бригади по відновленню комунікацій

Загалом Нікополь та Нікопольський район вже майже місяць під щоденними обстрілами. У місті зруйновано близько 600 будівель, 5 шкіл, лікарні. А найстрашніше, що загинуло вже восьмеро людей та близько 20-ти поранені. Також цього тижня у Марганці загинуло 13-ро людей, 11 постраждало. Нікопольці записали та виклали у мережу відеозвернення до всього світу. Розповідають, що їхнє місто щодня обстрілюють з території захопленої росіянами Запорізької Атомної станції. І просять втрутитися і врятувати не лише від обстрілів, а й від ядерної загрози у разі аварії на АЕС.

Наслідки російських обстрілів на Харківщині

Цієї доби на Харківщині 5-ро поранених, серед них 13-річний хлопчик. Вночі росіяни обстріляли Богодухівський та Харківський райони. Пошкоджено житлові та господарчі будинки. Ракети поцілили і по самому Харкову. Кореспондентка ТСН бачила наслідки цих прильотів.

Буквально через дорогу від падіння однієї ракети - житлова багатоповерхівка. І вибухова хвиля була настільки потужною, що у половині осель одразу посипалися вікна, а в декого і шибки повибивало. Дві жінки - їм 74 та 50 років - отримали мінно-вибухові травми. Медики надали їм допомогу на місці. Решта ж людей відбулися переляком.

Ракета влучила у подвір‘я готелю. На місці утворилась вирва діаметром 8 метрів. Поруч були припарковані тролейбуси. Вони лишилися без вікон. Їх евакуатором відтягнули на ремонт. Ще одна ракета поцілила у навчальний заклад. Будівля частково пошкоджена. Проте минулося без потерпілих. На місці правоохоронці відшукали уламки. І вже встановили, що це ракети С-300 вони були запущені з території Бєлгороду.

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Обстріли вночі були і в області. Пошкоджено житлові будинки та складські приміщення. Під Харковом поранення отримав 56-річний чоловік. А У Богодухівському районі ушпиталили літню жінку та 13-річного хлопчика. Він нині у тяжкому стані в лікарні.

Нагадаємо, ввечері 12 серпня противник завдав удар по місту Запоріжжя. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру.

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