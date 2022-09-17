Харківська операція ЗСУ є найблискучішою в сучасній воєнній історії на всій планеті Земля - військовий експерт

Військовий експерт Петро Черник заявив, що Харківська операція є найблискучішою операцією в сучасній воєнній історії.
За його словами, ЗСУ зробили неймовірну роботу, яку можна вважати найкращою воєнною операцією 21 століття.
Про це Черник сказав в інтерв’ю ТСН.ua.
"До прикінцевих хороших новин ще дуже і дуже далеко. Загалом, Харківська операція є найблискучішою операцією в сучасній воєнній історії не тільки України, а я б сказав у 21-му столітті на всій планеті Земля. Але разом з цим хочу нагадати, що це тільки перша по-справжньому виграна битва в російсько-українській війні", - наголосив експерт.
Нагадаємо, російський окупант розповів, як українські захисники розбили їхні позиції, внаслідок чого зграйка росіян залишилася без зброї і командування. Окупанти так втікали зі своїх позицій, що "загубили" щонайменше 10 своїх солдат, по яких ніхто не приїхав.
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