Харківська родина виявила на балконі колонію з понад пів тисячі кажанів

Всіх врятованих доправили у спеціальний реабілітаційний центр.

Понад пів тисячі кажанів оселились на зимівлю на балконі у квартирі харківської родини, якій не надто сподобалося таке сусідство.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Кажанів діставали з-під обшивки балкону харківської багатоповерхівки. Там вони вмостилися на зимівлю. Для робіт викликали альпініста, аби ззовні оглянув балкон на сьомому поверсі. Звідти - щось пищало й дратувало господарів оселі. «Лапками чіплялись за пінопласт, а обшивка їх закривала», - розповідає альпініст Сергій.

На 20-метровій висоті Сергій збирав рудих знайд у картонні коробки. «Забивалися й у щілини. Там їх доводилося витягувати. Ми витратили близько двох-трьох годин, щоб зібрати всіх цих мишей», - каже чоловік.

Разом із місцевими волонтерами нарахували понад пів тисячі рудих вечірниць. Усі тепер у реабілітаційному центрі. Сюди рукокрилих везуть звідусіль. «От цього року була група з Лисичанська, Запоріжжя, Дніпра», - кажуть у центрі.

На балконі в харків'ян оселилися понад 500 кажанів

З-поміж нинішніх переселенців з балкону є надто слабкі. Тридцять рукокрилих не вижили, а ще два десятки - травмувалися. Інших обмірюють і зважують, кволих підгодовують вручну з пінцета. І кожному кріплять на крило аксесуар. «Це індивідуальна мітка. Спеціальне кільце з алюмінію», - розповідають волонтери.

Фахівці кажуть, кажани лишилися на зимівлю у місті через потепління. «Наші будинки, по суті, нагадують їм скелі з безліччю різних маленьких печер», - пояснює співзасновниця Харківського центру реабілітації рукокрилих в центрі Альона Прилуцька.

Тож якщо у вашому домі оселились кажани, волонтери радять їх не чіпати, а пережити сусідство до теплої пори. А от понад півтисячі лиликів, які зимують тут у центрі, чекатимуть весни у холодильниках.

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