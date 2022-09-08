Харківський напрямок є стратегічно важливим для деокупації України: військовий експерт пояснив чому

Харківський напрямок, на якому зараз тривають контрнаступальні бої української армії, є стратегічно важливим для загальної ситуації на фронті.

Через поразку на Харківському напрямку російська армія буде змушена перегруповувати свої війська та сили.

Про це військовий експерт розповів в ефірі ТСН.19:30.

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"Це дає можливість відрізати російське угруповання від Ізюма та південніше, звідки вони загрожували рухатися на Донбас - на Донеччину, зокрема на Слов'янськ і далі. Відповідно, це знімає загрози звідти. Наступне, це полегшить ситуацію для бойових дій на сході, бо, знімаючи напругу з цього флангу, який є з півночі і який нависає, ми частково полегшуємо ситуацію, яка є в нас на Бахмутському напрямку та Авдіївцы. Так чи інакше Росія буде змушена перегруповувати свої війська та сили. Крім того, це дає можливість фактично заблокувати трасу, яка йде з півночі від Куп'янська, якою здійснювалося постачання багатьох російських підрозділів, зокрема з Бєлгородської області" - пояснив він.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, як Збройним силам вдається досягати успіхів на Харківщини. Відомо, що станом на 8 вересня Україна деокупувала 20 населених пунктів у Харківській області.

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