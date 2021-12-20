Харківську область засипало снігом: як регіон дає раду наслідкам негоди

На дорогах фіксують багато аварій, до травмпунктів звертаються пішоходи.

Сніг, який пішов у Харківській області, наробив лиха у регіоні. Патрульні вже нарахували понад сотню аварій: автомобілі на дорогах крутило, наче на ковзанах. Двоє людей загинули, семеро зазнали травм.

Що наразі відбувається у регіоні, розповіла 20 грудня кореспондентка ТСН.12:00.

Зараз у Харкові неначе весняна відлига. Нічого не нагадує про рясний снігопад, що розпочався напередодні. Втім, дуже слизько. Комунальники посипають дороги сіллю та піском, але пішоходів це не рятує. Пересуватися доволі важко, зверху наче посипано, але знизу є лід. Пішоходи скаржаться на слизькі тротуари. У травмпунктах повідомляють про перших потерпілих з переломами кінцівок.

Найбільше потрепілих було вночі та зранку на дорогах. Від учора в області зафіксували понад сотню аварій, семеро постраждали, є і загиблі. Зокрема, у Первомайському районі водій не впорався з кермуванням, з‘їхав у кювет. Машину перекинуло і від отриманих травм чоловік загинув. Аби дістати автівку зі снігового замету, довелося залучати рятувальників.

Ще одна смертельна ДТП сталася у Балаклійському районі. Там на слизький дорозі машина збила пішохода. Тим часом на в’їзді до міста Ізюм автівку взагалі розкрутило на 360 градусів. Дивом водій вцілів.

Наслідки негоди: яка ситуація на дорогах Харківської області

Через негоду у Харкові були перебої з електроенергією. Вітер обірвав лінії електропередач. Два райони опинилися без світла. Бригади обленерго на ранок усе встигли полагодити.

Зараз комунальники аківтивно розчищають шляхи. Вивели 200 спецмашин, що чистять та посипають траси. Втім, наприклда, обробити міські дороги заважає велика кількість припаркованих авто на узбіччях. До слова, від завтра, за прогнозами синоптиків, в Україну прийдуть люті морози.